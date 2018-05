Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Backstreet Boys sú späť! Toto je nová nová pieseň, ktorou chcú dobyť hitparády

Backstreet Boys sa vracia. Lamači sŕdc predstavili svoju novinku.

— Foto: Instagram/Backstreet Boys

BRATISLAVA 18. mája - Hovoria vám niečo mená Nick, Kevin, AJ, Brian a Howie? Áno, sú to členovia legendárnej chlapčenskej skupiny Backstreet Boys. Lamači sŕdc 90-tych rokov v tej dobe očarili milióny fanúšičiek po celom svete. Každá jedna mala doma minimálne plagát a sen, vydať sa za jedného z týchto piatich fešákov. Chlapcov však po rokoch slávy vystriedali iné idoly. Teraz sa však môžu tešiť všetky verné fanúšičky, ktoré na piatich dnes už mužov nezanevreli. Backstreet Boys totiž prichádza so svojou novinkou s názvom Don’t Go Breaking My Heart. Tak, čo hovoríte, prekoná táto novinka hity, ktoré všetci milovali?