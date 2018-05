Tieto veci má v spálni každý, no nemajú v nej čo robiť. Zbavte sa ich v záujme vášho zdravia čím skôr

Kristína Jurzová

Aj veci, ktoré ste možno doteraz považovali za bežné, nemajú čo robiť vo vašej spálni. Takže hor sa do upratovania, možno aj vás čaká reorganizácia izby.

BRATISLAVA 20. mája (Dobré noviny) - Spálňa by mala byť naším posvätným miestom. Miestom na oddych, kde by sme mali načerpať energiu na ďalší deň. Predsa len sa však v nej nájdu veci, ktoré by tam nemali byť, pretože nás poriadne rozptyľujú. Toto je top desať najväčších rušičov v spálni.

1. Pracovný stôl

Spálňa sa v posledných rokoch stáva akýmsi multifunkčným miestom. Keďže populácia v poslednej dobe rapídne rastie a Zem nie je nafukovacia, aj náš životný priestor sa akosi zmenšuje. A do spálne sa tak "prebojoval" aj pracovný stôl. "Umiestnenie pracovného priestoru do spálne je však zlým nápadom," konštatuje Jonathan Scott, expert domáceho dizajnu a veľvyslanec značiek spoločnosti Stearns & Foster. V spálni sa nepracuje, ale oddychuje. Bodka.

2. Elektronika

Druhou "chuťovečkou" je určite elektronika. Notebook, televízor či mobil - to všetko sála zo seba vlny, ktoré negatívne vplývajú na naše telo, ale aj dušu. Navyše, zapíname si ich aj v tme, pričom "modré" svetlo, ktoré vyžarujú, majú zlý vplyv na náš zrak a jednoznačne škodlivo vplývajú na naše zaspávanie. Dajte ich z miestnosti teda preč a namiesto budíku v mobile si zaobstarajte ten klasický.

3. Literatúra

Tak toto je naozaj osobitný bod, pretože netreba sa hneď zbaviť každej knihy či časopisu. Závisí to totiž od toho, či sme ich už prečítali alebo nie. Tie, ktorými sme sa už prelúskali, v spálni jednoducho nemajú čo robiť. Nijako nás totiž nemotivujú a v miestnosti skôr zaberajú miesto. Naopak tie príbehy, ktoré sme ešte neprebádali, nás môžu inšpirovať, a dokonca rozvíjať naše snívanie.

4. Nesprávne vankúše

Aj výber vankúša má značný vplyv na náš spánok. A ako spoznám ten správny? Existuje na to jednoduchý trik, ktorý by ste mali aplikovať už v obchode. Stačí ak si podhlavník ohnete na polovicu a ak sa vráti do pôvodnej polohy, je v poriadku. Tento test treba opakovať aj doma a ak zostane ohnutý, preč s ním. Môže vás v noci totiž poriadne potrápiť.

5. "Bordel"

Ak vám mama v detstve prízvukovala, aby ste si veci vždy upratovali na svoje miesto, mala pravdu. Neporiadok v spálni nás môže totiž poriadne demotivovať a ak si ho nespraceme, bude nás lákať k tomu, aby sme k nemu niečo prihodili. A čím viac bordelu bude okolo nás, tým viac nás to bude "deptať". Takže hor sa do upratovania, pomôže to vášmu spánku. A pozrite sa aj pod posteľ, pretože tento priestor je považovaný za najväčšiu bordeláreň.

6. Starý mejkap

Nie všetko, čo je staré, je aj nepotrebné. Neplatí to však o kozmetike. Starý mejkaup môže vašej pleti viac uškodiť ako pomôcť. Dokazujú to aj výsledky vedcov z Metropolitnej univerzity v Londýne, ktorí v štyroch z piatich testovaných výrobkoch v domácnosti našli stopy škodlivých baktérií. Navyše, haldy šminiek zaberajú naozaj veľa miesta a vynára sa aj otázka - naozaj ich toľko potrebujeme? Kupujte len toľko, koľko naozaj spotrebujete.

7. Oblečenie

Mať v spálni posteľ a skriňu je taká klasika. Mať však skriňu plnú oblečenia, ktoré nenosíme, už môžeme považovať za problém. Ľudia si totiž neraz prepchávajú skrine, no pritom si iba podvedome napĺňajú niečo, čo im v živote chýba. Oveľa väčšiu radosť vám však spraví to, ak nepotrebné odevy darujete niekomu, kto ich naozaj potrebuje.

8. Špinavé prádlo

A pri oblečení ešte zostaneme. Teda pri tom špinavom. Do spálne rozhodne nepatrí a prádelník by sme preto mali mať v šatníku alebo v kúpeľni. Pohľad na "zhužvané" použité prádlo, ktoré čaká na vypranie, vás pred spánkom totiž rozhodne nepoteší.

9. Nezapálené sviečky

Ak si ich neplánujete zapáliť, sú iba lapačom prachu. Sviečka v spálni vám má pritom vyčarovať príjemnú atmosféru a priniesť teplo aj počas tých najchladnejších dní. Ak teda máte v izbe nejaké nevyužité, rozžiarte ich a keď sa minú, ľahko ich vymeníte za ďalšie. Dávajte však pozor, aby sa vám od nich nič nechytilo.

10. Zvieratká

Milujeme ich nadovšetko, dali by sme im aj to posledné a predsa... do postele nepatria. Aspoň tak to tvrdí jedna štúdia. Tá totiž zistila, že 30 percent účastníkov, ktorí spali s domácim miláčikom, sa kvôli nim zobudilo, 63 percent malo zlý spánok a 5 percent uviedlo, že majú ťažkosti so spánkom.