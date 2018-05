Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pavel si kúpil opustenú ruinu hradu, ktorú sám rekonštruuje. Výsledky jeho práce obdivuje celé Česko

Hoci je tam roboty ako na „kostole“, on ukazuje, že pamiatky sa oplatí zachraňovať. Pretože, keď sa chce, všetko sa dá.

V takomto dezolátnom stave bol hrad Hauenštejn ešte pred rokom 2000. — Foto: Facebook/Hauenštejn - Horní Hrad

KRÁSNÝ LES 18. mája (Dobré noviny) - Keď sme boli deti, čítali nám knihy o rozprávkovkých krajinách a my sme v duchu stavali vzdušné zámky a snívali o tom, aké by to bolo žiť tam. A hoci sa na svete nachádza ešte mnoho pamiatok, ktoré by si zaslúžili oživiť ich zašlú slávu, iba málokto sa k tomu skutočne aj odhodlá. Predsa len sa však niekto našiel.

Čech Pavel Palacký kúpil v Karlovarsku hrad. Jeho život na zámku však má od rozprávky naozaj ďaleko. Musel si totiž poriadne vyhrnúť rukávy, aby ruinu zachránil.

Letecký pohľad na Horní hrad. Foto: Facebook/Hauenštejn - Horní Hrad

Horní hrad sa nachádza na česko-nemeckom pohraničí neďaleko obce Krásny les. Milovník histórie si chátrajúcu pamiatku kúpil ešte v roku 2000, no za ten čas stihol poriadne zmeniť jej tvár. V priestoroch hradu sa nachádza až 130 komnát, pričom 20 z nich získalo nové podlahy, stropy aj strechu.

Hrad Hauenštejn na dobových fotografiách. Foto: Facebook/Hauenštejn - Horní Hrad

Ani zďaleka to však nie je lacná záležitosť. A netreba preto ani očakávať luxus. Kastelán s partiou nadšencov však dbá na ráz samotnej stavby, a tak si môžete vychutnať atmosféru ako z čias stredoveku, ktorú umocňujú aj rôzne historické podujatia.

Na hradné nádvoria sa vrátil dobový život. Foto: Facebook/Hauenštejn - Horní Hrad

Gotický hrad vznikol v druhej polovici 13. storočia. Jeho úlohou bolo strážiť okolité bane, v ktorých sa ťažili striebro, cín a ďalšie drahé kamene. Aj to je dôvod, prečo je hrad známy aj ako Hauenštejn - vo voľnom preklade to totiž znamená palica a kameň. Okolo roku 1600 bol postupne prestavaný na zámok s renesančnou podobou.

Hrad je obľúbeným turistickým miestom v Česku. Foto: Facebook/Hauenštejn - Horní Hrad

Hrad mal počas svojej histórie rôznych majiteľov a ešte v 50. rokoch minulého storočia slúžil ako detský domov. Jeho opustený areál však začal postupne chátrať, a dokonca a uvažovalo aj o jeho demolácii s tým, že sa na turistické účely zachová iba veža. Našťastie, nestalo sa tak a pred 18 rokmi sa pamiatka dočkala svojho záchrancu.

Na Horním hrade je aj reprezentatívna trofejná sála. Foto: Facebook/Hauenštejn - Horní Hrad

Hláška, že je tam roboty ako na kostole, nie je dostatočná. Pretože je tam roboty ako na hrade. A pred niekoľkými rokmi sa tam dokonca zrútila časť veže, ktorú dostavali a dnes má 16 metrov.

Vežu, ktorá sa sčasti zrútila, poctivo dostavali a dnes má 16 metrov. Foto: Facebook/Hauenštejn - Horní Hrad

Návštevníkov zaujme už vstupná zámocká brána, ale aj tri nádvoria. Za zmienku stojí reprezentatívna trofejná sála, ale aj útulná kaplnka, ktorá je stvorená ako na svadby. Čaro tohto miesta umocňuje aj botanická záhrada, ktorú vyhľadávajú zamilované páry. A ak vezmeme do úvahy aj krásny výhľad na okolitú prírodu, je to ideálne miesto na turistiku.