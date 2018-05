TASR

Dnes o 09:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Nitrianskom kraji vzniká nová pútnická Cyrilo-metodská cesta

V rámci trasy Cyrilo-metodskej cesty z Velehradu do Solúna a Ríma sú plánované dve vetvy.

Na ilustračnej snímke takmer šesť metrov vysokú pieskovú repliku známeho súsošia solúnskych bratov Cyrila a Metoda v Nitre — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 18. mája (TASR) – Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) vzniká pútnická Cyrilo-metodská cesta. Súčasťou realizácie projektu vybudovania a oživenia trasy Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda je aj zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov.

„Tieto aktivity zároveň umožnia aj osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študujúcu mládež i dospelých v záujme prehĺbenia a zachovania národnej pamäti na Cyrilo-metodské duchovné a kultúrne dedičstvo či tradíciu a ich význam pre Slovensko a Európu,“ informoval Tibor Ujlacký, koordinátor budovania Cyrilo-metodskej cesty v NSK.

V rámci trasy Cyrilo-metodskej cesty z Velehradu do Solúna a Ríma sú plánované dve vetvy. Jedna bude smerovať z veľkomoravských hradísk v Pobedime a v Ducovom cez Nitriansku Blatnicu s Rotundou sv. Juraja, cez Bojnú ako hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy až po Nitru ako mocenské centrum Nitrianskeho kniežatstva. Druhá vetva povedie z Mikulčíc cez Šaštín a hradisko v Majcichove po Močenok ako rodisko sv. Gorazda opäť až do Nitry. V ďalšom období by mala byť trasa rozšírená z Nitry smerom ku Štúrovu a Komárnu až do Maďarska do Blatnohradu.

Partnermi NSK sú v tomto projekte Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina Buchlov, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno. V Nite patria medzi hlavných podporovateľov budovania cesty mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo, Archeologický ústav SAV a Univerzita Konštantína Filozofa.