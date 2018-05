TASR

Dnes o 18:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bennett zvíťazil v 12. etape Gira: Dostal som priestor

V záverečnom špurte predviedol írsky cyklista zdrvujúci finiš a vyhral svoju druhú etapu na tohtoročnom Gire.

Na archívnej snímke írsky cyklista Sam Bennett. — Foto: TASR/AP

Imola 17. mája (TASR) - Írsky cyklista Sam Bennett z tímu Bora-Hansgrohe triumfoval vo štvrtkovej dvanástej etape 101. ročníka pretekov Giro d'Italia. Na druhom mieste prišiel do cieľa Holanďan Danny van Poppel (Lotto-Soudal), tretí skončil Talian Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida).

Hneď v úvode 214-kilometrovej rovinatej etapy z Osima sa vytvoril päťčlenný únik. Pelotón však celú situáciu kontroloval, maximálny náskok skupinky len o niekoľko sekúnd prekročil tri minúty. Na väčšine úseku panoval pokoj a koncentrácia najsilnejších tímov smerovala k záverečnému špurtu na motoristickom okruhu v Imole. Lenže, tridsať kilometrov pred cieľom sa zmenili podmienky a pelotón sa vplyvom hustého dažďa rozdelil. Desať kilometrov pred cieľovou páskou sa takmer celý pelotón opäť spojil a nasledovali viaceré útoky, no všetky boli neúspešné. V záverečnom špurte predviedol Bennett zdrvujúci finiš a vyhral svoju druhú etapu na tohtoročnom Gire.

"Myslel som si, že máme pred sebou klasický hromadný špurt, ale bolo to náročné finále. Až do úplného konca sa pohybovali pred skupinou dvaja jazdci. Nevedel som, koľko energie im ešte zostalo, ale nechcel som, aby mi ušiel ďalší etapový triumf. Nebol som si istý, či dokážem udržať taký dlhý špurt, no myslím si, že tento môj kúsok prekvapil ostatných cyklistov, preto som dostal potrebný priestor. Bolo to veľmi napínavé a na konci sme už ani nevedeli, kto sa udržal v hlavnej skupine, preto sme sa zamerali na seba, aby sme vyhrali," citoval víťaza portál cyclingnews.com.

V piatok sa pôjde takisto prevažne rovinatá 13. etapa Ferrara - Nervesa della Bataglia s dĺžkou 180 kilometrov. V ružovom drese lídra priebežného poradia do nej nastúpi Brit Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott, ktorý naďalej vedie o 47 sekúnd pred obhajcom Tomom Dumoulinom z Holandska (Sunweb).