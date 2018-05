Používanie mobilu pred spaním je ešte oveľa horšie, ako sme si mysleli. Takto vám môže skomplikovať budúcnosť

Dominika Dobrocká

Nevinné nočné pozeranie do telefónu vám môže skomplikovať budúcnosť.

GLASGOW 17. mája - Nie je žiadnym tajomstvom, že používanie telefónu pred spaním je nepriaznivé pre náš dobrý a kvalitný spánok. Teraz však štúdia vykonaná na viac ako 91 000 ľuďoch prináša nové poznatky. Prezeranie si Instagramu, Facebooku či Twitteru z pohodlia vašej postele nie je úplne najlepší nápad. Zistilo sa totiž, že práve táto činnosť môže spôsobovať mnohé psychické problémy, ako sú depresia, bipolárna porucha a neurotizmus. Výskumní pracovníci však považujú používanie telefónu v noci iba za jeden z rušivých momentov, ktoré sú pripisované k spomínaným poruchám.

Narušenie prirodzeného rytmu

Predchádzajúci výskum už takisto poukázal na škodlivé účinky, ktoré má na človeka napríklad aj práca na smeny, ktorá narúša prirodzený cirkadiánny rytmus (tzv. biologické hodiny) človeka. Avšak najnovšia štúdia vykonaná profesormi z University of Glasgowe je prvá, ktorá monitorovala narušenie biologických hodín v takom veľkom rozsahu. Testovania sa zúčastnili ľudia vo veku od 37 do 73 rokov, pričom boli sledovaní pomocou akcelerometra pripevneného na zápästie. Ten nosili 7 dní v týždni 24 hodín denne bez prestávky. Práve na základe tohto týždňa výskumníci odhalili obdobie, kedy je cirkadiánny rytmus narušený.

Vedci vykonali aj prierezové vyšetrenia na meranie tzv. psychologického blahobytu účastníkov a zistili, že približne 1 z 25 má neprirodzené návyky a denná aktivita jeho tela sa neodlišuje od tej nočnej. Títo ľudia pritom disponujú s o 11 % vyššou pravdepodobnosťou, že v budúcnosti budú trpieť bipolárnou poruchou a 6 % z nich pravdepodobne bude bojovať s depresiami. Ďalej zaznamenali aj nižšiu úroveň šťastia a väčšiu mieru osamelosti. Vedúci výskumu Daniel Smith z University of Glasgow to nazval veľmi výstižne. Podľa jeho slov títo ľudia trpia veľmi zlou hygienou spánku.

Treba obmedziť telefóny

Čísla sa môžu zdať byť nízke. Mnohí aj voči výsledkom namietajú, keďže účastníci boli vo vekovej kategórii stredný vek a staršie a sledovaní boli iba týždeň. Smith však tvrdí, že nález nie je menej významný ako iné. „Naše zistenia sú veľmi dôležité, pretože používanie mobilu už prekračuje hranice. Je preto naozaj nevyhnutné prísť na to, čo negatívne vplýva na duševné zdravie a na kognitívne výsledky,“ je presvedčený Smith. Vedúci výskumu je presvedčený, že v súčasnej spoločnosti a najmä u ľudí, ktorí žijú v prostredí zaplavenom svetlom 24 hodín denne, by sa ich zdravie dalo považovať za dobré. Aj práve preto obhajuje zavedenie obmedzenia na používanie telefónu do 22.00 hodiny.