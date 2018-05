TASR

Na Fest Anču príde bulharsko-kanadský režisér Theodore Ushev

T. Ushev je odvážny tvorca s vlastným originálnym umeleckým štýlom.

Theodore Ushev, archívna snímka. — Foto: Wikipédia

Bratislava/Žilina 17. mája (TASR) - Do Žiliny na Medzinárodný festival animácie Fest Anča (28.6. - 1.7.) zavíta bulharsko-kanadský režisér Theodore Ushev. V roku 2017 bola jeho snímka Blind Vaysha nominovaná na Oscara za najlepší krátky animovaný film, okrem toho získala viac ako 35 ocenení.

Theodore Ushev sa narodil v bulharskom meste Kjustendil. Študoval na Národnej akadémii súčasného umenia v Sofii a v roku 1999 odišiel do Kanady, kde sa čoskoro stal jedným z hlavných a inovatívnych tvorcov v National Film Board of Canada. Tu našiel úrodnú pôdu pre rozvoj svojho umenia. Jeho filmy sú prevažne označované ako experimentálne. Avšak sám autor si myslí, že pre experimentálnu tvorbu sú príliš zábavné: "Nemám rád, keď sa moje filmy škatuľkujú do kategórií. Chcem robiť medzižánrové veci."

Ushev je odvážny tvorca s vlastným originálnym umeleckým štýlom. Svedčí o tom aj jeho poetický film In Blood Manifesto, ktorý je súčasťou Trilógie 20. storočia. Animoval ho totiž vlastnou krvou. V magazíne Skwigly prezradil, že tým symbolizoval svoj plač. "Pretože nie som schopný meniť veci. Pozoroval som študentov, ako na uliciach bojovali proti korupčným a sebeckým vládam. Polícia ich porazila. Po tvári im tiekla krv. Preliala sa pre nič. Nič sa nezmenilo."

Doposiaľ vytvoril 15 filmov, za ktoré získal vyše 150 cien. Jednu si odniesol aj zo slovenskej Fest Anče, a to v roku 2015 za snímku Námesačný (The Sleepwalker). Špeciálnu cenu poroty mu odovzdal Tomm Moore so slovami: "Je to krásna a uchvacujúca abstraktná animácia, ktorá pripomína surrealistické maľby a dokonale pritom pracuje s hudbou. Je to kus poctivej animátorskej práce."

Zaujímavú prácu s hudbou a zvukom vidieť aj v snímke Slepá Vaysha nominovanej na Oscara. Krátky 3D film vytvorený na motívy poviedky bulharského spisovateľa Georgiho Gospodinova rozpráva príbeh ženy, ktorá sa narodila s ľavým okom, čo vidí len minulosť a s pravým, čo vidí len budúcnosť. Jej rozštiepené videnie je ako prekliatie, ktoré bráni žiť v prítomnosti. "Nemám rád prácu v 3D, lenže je to veľmi silný príbehový nástroj. Urobil som tri 3D filmy, no toto je prvýkrát, čo som vytvoril snímku, kde je 3D súčasťou samotného príbehu," prezradil čitateľom magazínu Cartoon Brew.

Tvorba Usheva vyvoláva pocit, že sa divák pozerá na prácu viacerých autorov. "Každý jeho film je však intímnou výpoveďou. Aj preto rád pracuje sám, bez ďalších animátorov. Chce, aby jeho práca bola čo najosobnejšia. Každé jedno políčko, jedna snímka, je ako umelecké dielo," uviedla pre TASR Mária Hejtmánková, PR manažérka Fest Anče. Viac o tvorbe animátora sa návštevníci festivalu dozvedia na jeho masterclasse. "Theodore Ushev vie zaujímavo rozprávať," podčiarkla.