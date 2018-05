Dominika Dobrocká

Dnes o 14:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Maria s manželom vykopali na záhrade starú kovovú debnu. Jej obsah ich poriadne šokoval

Manželom sa podaril obrovský nález. To, čo sa za týmto pokladom skrývalo, je neuveriteľné.

— Foto: Matthew Emanuel

NEW YORK 17. mája - Bežné upratovanie záhrady sa pre manželský pár zmenil na nezabudnuteľný deň. Spoločne totiž objavili na svojom pozemku starý trezor ukrývajúci peniaze a šperky v hodnote až 52 000 dolárov (44 000 eur). Maria a Matthew Emanuelovci môžu za tento obrovský nález vďačiť jeleňovi, ktorý im poškodil ich živý plot. Práve toto bol dôvod, prečo sa pustili do úpravy svojej záhrady. Kovová skrinka pritom počas celej doby ležala manželom rovno pred očami medzi stromami. Je preto zarážajúce, že o nej vedeli, videli ju, no nevenovali jej pozornosť.

Foto: Matthew Emanuel

Obrovský omyl

Manželia si mysleli, že ide o rozvádzač. Práve preto ich pravda pri úprave stromčekov zarazila. Na kovovej skrini totiž nenašli žiadne drôty. Naopak, na jednej strane bol číselný kód. Podarilo sa im to aj vďaka robotníkom, ktorí im pomáhali trezor otvoriť. Našli obálky, v ktorých boli už spomínané šperky a sto dolárové bankovky. Na obálkach bola aj adresa neďalekého domu. Maria a Matthew sa teda vybrali k susedom. „Najprv som zaklopal na dvere a opýtal som sa, či ich niekedy vykradli. Oni povedali, že áno,“ opísal situáciu Matthew.

Foto: Matthew Emanuel

Krádež u susedov potvrdili aj newyorskí policajti. Stalo sa tak ešte v roku 2011. Vykonal ju sériový lupič, ktorého sa neskôr podarilo vypátrať a bol odsúdený na 23 rokov. Nálezcovia ani chvíľu neváhali a ukradnuté veci vrátili pôvodným majiteľom. „Niektorí ľudia sa nás pýtali, prečo sme to vrátili. My sme vôbec neváhali. Nebolo to naše,“ vysvetlila Maria. Nálezné pár doposiaľ nedostal, avšak majú dobrý pocit.