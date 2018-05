Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Žihľavový sirup je hotový zázrak, ktorý máte prakticky zadarmo. S týmto receptom ho dokáže pripraviť každý a okamžite

Pŕhlivá a pre niektorých teda škaredá burina. Žihľava však v sebe skrýva jedinečné účinky, ktoré blahodárne vplývajú na naše telo. Ba čo viac, na sirupe z nej si pochutná aj náš jazyk.

Žihľava dvojdomá. — Foto: ADN

BRATISLAVA 17. mája (Dobré noviny) - Túto rastlinku mnohí z nás neraz v prírode obchádzajú. Keďže je pŕhlivá, považujeme ju za škaredú zelenú burinu. Zo žihľavy však môžete mať vzácny nápoj, ktorý aj vám zaručene rozprúdi v tele krv. Nielenže je zdravý, ale ešte aj chutný.

Žihľava je liek, ktorý získate celkom zadarmo. Stačí vyraziť na polia či lúky, kde voľne rastie, no nájdete ju aj len tak pri dome či v jarku. Žihľavu je najlepšie zbierať, kým je mladá, najneskôr do konca mája. Ak sa chcete pustiť do trhania, zoberte si so sebou aj rukavice. Tí odvážnejší však môžu použiť aj holé ruky tak, ako to robili naše staré matere, ktoré si medzi sebou tradovali, že vďaka jej pŕhlivým účinkom nebudú mať reumu či artritídu.

Poznali však aj blahodárne účinky sirupu z mladej žihľavy, ktorý slúži ako účinný liek proti anémii. Doplní vám totiž železo v krvi a ženám pomáha zbaviť sa aj kŕčov pri menštruácii. Ocenia ju však aj ľudia, ktorých trápia kardiovaskulárne problémy.

Foto: Max Pixel

Okrem toho tento sladký nápoj urýchľuje metabolizmus, ale aj trávenie a vaše telo účinne zbavuje škodlivín a toxínov. Ba čo viac, blahodárne účinky žihľavy pocítite nielen zvnútra, ale zbadáte ich aj navonok. Ako je dobre známe, žihľava priaznivo pôsobí aj na našu pokožku, vlasy či nechty.

Urobte si sirup

Potrebujeme aspoň 40 kusov žihľavy, pričom zbierame iba jej nadzemnú časť s lístkami. Jemne ju opláchneme a potom vložíme do väčšej nádoby s vodou. Pridáme k nej zo šesť citrónov nakrájaných na krúžky a necháme 24 hodín lúhovať.

Na druhý deň tekutinu poriadne premiešame a scedíme do druhej nádoby. Pridáme do nej buď 1 kilogram medu, alebo 200 gramov medu - podľa našej chuti. Následne necháme zmes ďalší deň odležať, pričom tekutinu aspoň raz pomiešame, aby sa cukor či med dobre rozpustili. Napokon sirup prelejeme do pripravených čistých nádob, ktoré budeme skladovať v chladničke.

Ide síce iba o sezónny nápoj, no jeho účinky vás zaručene postavia na nohy. Ak by vám sirup chýbal, netreba zabúdať na to, že pŕhľavu si môžeme aj nasušiť a čaj z nej si vychutnávať po celý rok.