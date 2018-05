Dominika Dobrocká

Dnes o 13:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dvaja súrodenci sa prvý raz stretli po 30 rokoch. A odhalili ešte väčšie rodinné tajomstvo

Nevedeli o sebe dlhé roky, no konečne sa našli. Štyria súrodenci sú šťastní, že našli svoje spriaznené duše.

— Foto: Repro foto YouTube

WASHINGTON 17. mája - Vzťah medzi súrodencami je veľmi výnimočný a nenahradí ho žiadny iný. Môžete sa hádať aj biť, avšak navždy ste rovnaká krv a nikto vám nebude rozumieť lepšie. Puto je silné, no, žiaľ, život to niekedy zariadi inak, ako by sme si priali. Niektorých súrodencov rozdelia bez ich vedomia, keď sú ešte maličkí. Podobný scenár prežila aj Christina Huselová. Keď bola maličká, biologická matka ju dala na adopciu. Nevedela nič o nej ani o zvyšku rodiny. Všetko sa zlomilo, keď prišli vlastné deti.

Christina chcela vedieť viac o tom, odkiaľ pochádza. Prostredníctvom internetu sa jej podarilo nájsť informácie o svojej biologickej matke a možných súrodencoch. Jedného dňa vypátrala skutočnosť, ktorá jej zmenila život. Zistila totiž, že má brata menom Lyles James Berryman. Po tom, ako sa s ním skontaktovala, bol veľmi skeptický voči ich stretnutiu. Nakoniec ho však presvedčila, pobalila sa a odcestovala za ním z Washingtonu do Arizony. Už pri prvom stretnutí bolo jasné, že sú príbuzní. Rozprávali sa o svojom detstve, porovnávali fotografie, podobnosť medzi nimi bola nevyvrátiteľná. Bolo to jasné, sú súrodenci.

Prišlo však ďalšie šokujúce prekvapenie. Lyles jej povedal, že ich matka zomrela, keď bol ešte malý. Predtým mu však prezradila, že má dve sestry dvojčatá. To bola však jediná informácia, ktorú mal. Nevedel, kde žijú ani, čo robia. Spoločne sa napokon rozhodli, že svoje sestry vyhľadajú. Na sociálnej sieti Facebook uverejnili odkaz. „Práve sme sa stretli po 30 rokoch. Stále hľadáme dvojčatá narodené na Floride v máji alebo apríli 1992-94,“ napísali spoločne. Netrvalo dlho a na odkaz reagovali dve sestry – dvojčatá Lauren Rutherfordová a Ashley Boová a zaujímali sa, či náhodou nie sú ony tie, ktoré hľadajú.

Keď Christina a Lyles uvideli fotografiu žien, podoba sa nedala zaprieť a vedeli, že našli svoje stratené sestry. Skontaktovali sa s nimi, dohodli sa na stretnutí, kúpili si letenky a odleteli za dvojčatami. Hneď prvý pohľad všetkých štyroch usvedčil v tom, že sú príbuzní. Veľa času potom strávili spomínaním a rozprávaním o svojich životoch. Vymenili si fotografie a Christina konečne prvýkrát v živote videla svoju biologickú matku. Všetci priznali, že to bolo veľmi emocionálne a silné stretnutie.

Je až zarážajúce, že všetci štyria boli nejakým spôsobom prepojení vo svojich zamestnaniach. Christina je členom námorníctva, Lyles sa pripojil k armáde, Ashleyn manžel je členom letectva. Roky o sebe súrodenci nevedeli, teraz sa však dohodli, že kontakt medzi nimi pretrvá a budú súčasťou života jeden druhému. Tento príbeh je dôkazom toho, že rodinné a najmä súrodenecké puto je naozaj silné a dokáže prekonať aj tie najťažšie prekážky.