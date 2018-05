TASR

Dnes o 11:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Guľa absolvuje premiéru pri SR 20 v prípravnom zápase v Moldavsku

Na snímke tréner Adrián Guľa. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov si v stredu 30. mája zmeria sily s rovesníkmi z Moldavska. Duel v Kišiňove bude premiérový pre Adriána Guľu od jeho nedávneho nástupu do funkcie trénera výberu do 21 rokov.

Guľa má popri reprezentačných povinnostiach ešte aj klubové, s MŠK Žilina ho čaká posledné ligové kolo na pôde Slovana Bratislava. "Dá sa to v pohode zvládať. Ideme v klasickom režime. Okrem klubových povinností sme sa už zameriavali aj na nomináciu. Pri jej skladbe sme sa opierali aj o skúsenosti ľudí, ktorí boli pri tíme doposiaľ," citovala oficiálna internetová stránka SFZ nástupcu Pavla Hapala. "Mali sme v obzore asi sedemdesiat hráčov, z nich postupne skladáme záverečnú nomináciu. Pozerali sme sa na futbalistov, ktorí môžu byť v kádri ďalšej dvadsaťjednotky," uviedol 42-ročný tréner.

Guľa tak v Moldavsku okúsi reprezentačnú premiéru. S Moldavcami má skúsenosť - v roku 2015 nastúpil so Žilinčanmi v 2. predkole Európskej ligy proti Dacii Kišiňov. Na jej štadióne triumfovali hráči MŠK 2:1. "Teraz nás čaká priateľské stretnutie. Chcem sa spoznať s hráčmi a realizačným tímom. Pred kvalifikačnými zápasmi chceme byť v určitom rytme. Želám si, aby si hráči zvykli na istý herný štýl, aby na ňom mohli robiť aj vo svojich kluboch. V Kišiňove som na tom istom ihrisku hral v predkole. Čaká nás tam pekné prostredie. Chceme dať hráčom priestor, aby sa ukázali. Do zápasu pôjdeme s tým, že chceme vyhrať. Okrem toho si želám, aby sme predviedli aj dobrý výkon," zakončil tréner.