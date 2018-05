TASR

Dnes o 11:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Odborníci na miestny a komunálny rozvoj hľadajú riešenia pre vidiek

Podľa slov Ota Hudeca z Ekonomickej fakulty TUKE je zlé, ak sa vidiek označuje za hladovú dolinu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Branislav Caban

Herľany 17. mája (TASR) - Podpora miestnych komunít a znevýhodnených skupín v slovensko-maďarskom pohraničí je hlavnou témou dvojdňového workshopu Miestny a komunálny rozvoj: Budovanie inteligentných komunít, ktorý sa začal vo štvrtok v Herľanoch v okrese Košice-okolie. Koná sa pod záštitou Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

"Dnes sa veľa rozpráva o konceptoch smart cities alebo inteligentných miest. Súvisí to s tým, že sa sťahuje čoraz viac obyvateľov z vidieka do miest. Tak vidiek zostáva trošku mimo pozornosti, ktorú si zaslúži, pretože tam tiež žijú ľudia. Hľadáme možnosti, ako by sme koncept smart cities preniesli aj na vidiek. V každej obci je situácia iná, čiže preto vlastne hľadáme možnosti, akým spôsobom využiť potenciál, ktorý tam je," priblížil Oto Hudec z Ekonomickej fakulty TUKE.

Podľa jeho slov je zlé, ak sa vidiek označuje za hladovú dolinu. "Hladové doliny je termín, ktorý si nezaslúži žiadna časť Slovenska alebo Maďarska. Keď povieme, že to je hladová dolina, je tá optika nastavená tak, že tu sa nedá nič robiť. Je potrebné zmeniť túto optiku," zdôraznil Hudec.

Desiatky odborníkov z oblasti samosprávy, štátnej správy, akademickej obce a neziskového sektora diskutuje o témach regionálnej geografie, demografie, zdravia, regionálnych a miestnych trhoch práce, inteligentnom rozvoji vidieka aj o výzvach a príležitostiach periférií. Za periférie sú podľa organizátorov označované Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj i Novohradská župa, kde žije marginalizovaná časť obyvateľstva v cezhraničnej oblasti.

"Náš koncept predpokladá, že región sa môže vymaniť z nepriaznivej situácie prostredníctvom aktivít založených na vnútornom rozvoji a inteligentných komunitách. Prioritne sa upriamujeme na vzdelanie a výskum, vývoj a inovácie so zameraním na udržateľnosť a informačné a komunikačné technológie," objasnila Iveta Orbánová z ASTRY – Združenia pre inovácie a rozvoj, jedného z partnerov projektu.

"Zameriavame sa na niekoľko cieľových skupín, začínajúc deťmi v materskej škole, cez žiakov základných škôl, stredoškolákov, ale aj na komunity a celé rodiny. Máme rôzne typy aktivít. Kariérne a motivačné dni, v rámci ktorých sa snažíme priniesť príklady mladých ľudí, ktorí si vybudovali kariéru napriek tomu, že sú zo znevýhodnenej skupiny, lokality či dediny," dodala Nataša Urbančíková z Ekonomickej fakulty TUKE.

Projekt Inteligentné komunity sa začal realizovať v máji 2017 a bude pokračovať do konca apríla 2019. Bol podporený sumou približne 400.000 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.