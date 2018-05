Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Talentovaná Nitrianka nádherne maľuje na hodváb. Jej „obrazy“ môžu Slovenky nosiť na šatke, sukni aj blúzke

A môžete mať istotu, že takéto originálne módne kúsky nebude mať nikto iný na svete.

Monika Zavadinková maľbou na hodváb rozžiari každú šatku. — Foto: Miroslava Dudášová

NITRA 17. mája (Dobré noviny) – Na počiatku bolo jej škaredé písmo. Nebyť však toho, nikdy by nespoznala maľovanie. A vďaka obrovskému liečivému potenciálu umenia neskôr našla aj svoju vlastnú arteterapiu. Učiteľka Monika Zavadinková (28) z Nitry objavila čaro ručne maľovaného hodvábu, do ktorého vkladá kúsok svojho vnútorného sveta. Jej srdcovkou sú pestrofarebné šatky, no tvoriť chce aj originálne módne kúsky, ktoré nebude mať nikto iný na svete.

Kedy ste sa začali venovať maľovaniu?

Prvýkrát som sa tam stretla so silou výtvarného umenia na Základnej umeleckej škole v Novom Meste nad Váhom, kde som bývala veľmi krátky, ale intenzívny čas v období môjho detstva. Začala som tam chodiť preto, lebo som síce pekne kreslila, ale škaredo písala s ťažkou rukou. Rodičia preto predpokladali, že sa to môže takouto cestou zlepšiť, čo sa aj stalo.

Galéria

Galéria

A kedy ste spoznali čaro hodvábu?

Ešte keď som chodila na gymnázium v Nitre, veľmi ma bavilo čítať si knihy o umelcoch, a tak preniknúť do záhadného, ale aj nekonečne farebného sveta, ktorý ponúkal možnosti zobrazenia sveta rôznymi optikami. V jednej z múdrych kníh som narazila na obraz, ktorý ma veľmi zaujal. Bol to obraz od Clauda Moneta a bola na ňom žena v maľovanom japonskom kimone. Neskôr som videla film Pamäti gejše, kde takisto boli nádherné hodvábne kimoná. Bola som veľmi zvedavá, ako sa dá niečo také krásne vytvoriť. Myslím, že nebola to náhoda, keď som o nejaký čas videla v Nitre v obchodíku s umením hodvábnu maľovanú šatku. A to už bol impulz, ktorý mi ukázal moju celoživotnú lásku.

Foto: Miroslava Dudášová

Maľovanie na hodváb však nie je v našich končinách úplne bežné. Ako ste sa to naučili?

Boli to dlhé hodiny vyhľadávania na internete či v knižniciach, ale aj túžba začať s maľovaním. Neustále som o tom rozprávala, až jedného dňa mi povedala pani učiteľka na základnej umeleckej škole, že si mám ísť kúpiť malú šatku a budem maľovať na hodine. Odkedy som položila štetec na hodvábnu látku, vedela som, že je to niečo, čo chcem naozaj robiť. Bolo to však veľmi náročné, pretože pred dvanástimi rokmi neboli sociálne siete, kde je milión fotiek, nebolo toľko informácií na internete ani v knihách. Myslím, že teraz sa maľba na hodváb stáva čoraz populárnejšia, pretože aj informácie o nej sú ľahko dostupné. Ja som mala obrovské množstvo nápadov, ale žiadne predlohy či návody. Preto som sa všetko musela učiť pokusom omylom, čo niekedy stálo veľmi veľa času a všetky peniaze, ktoré sa mi podarili získať z predaja malých šperkov alebo prvých šatiek.

Foto: Miroslava Dudášová

Aké techniky využívate?

Najradšej mám akvarelovú maľbu, ktorá síce vyzerá jednoducho, ale vyžaduje naozaj veľké majstrovstvo a poznanie materiálu. Ak už idem maľovať, najprv hodváb musím napnúť na drevený rám, ale iba tak, aby ostal pružný. Potom si namiešam potrebné farby a predstavím si, ako by to malo vyzerať a potom už len maľujem, kým vládzem. Snažím sa maľovať vždy, keď sa dá a keď mám inšpiráciu.

A čo je tou vašou?

Najlepším inšpiračným zdrojom je však pre mňa biely hodváb. Keď sa naň pozriem a dotknem sa ho, samy ku mne prichádzajú farby a nápady na realizáciu konkrétneho dielka. Takisto mám veľmi rada prírodu plnú pestrofarebných kvetov a motýľov, takže sa inšpirujem aj v nej. Inšpiráciu však považujem za niečo, čo prichádza k človeku zvonku ako na vlniacich sa hodvábnych vláknach.

Foto: Kyria photography

Čo všetko teda vyrábate?

Vyrábam šatky, ktoré ručne obšívam, ďalej obrazy na hodvábe, ale vytvorila som už aj zopár kusov hodvábneho odevu, sukne a tuniky. Mojou láskou je hodváb a snažím sa vyberať čo najkvalitnejšie látky. Postupom času som sa už naučila rozlišovať pohľadom a dotykom rôzne druhy tohto materiálu. Osobne radšej používam ťažšie druhy hodvábu, ktoré sú zložitejšie tkané. Takisto je veľký rozdiel v lesku jednotlivých druhov hodvábu a, samozrejme, v kvalite.

Koľko trvá výroba jedného kúsku?

Ak už maľujem, venujem každému kusu hodvábu maximálne sústredenie a pracujem dovtedy, kým sama nie som presvedčená, že už to je hotové. Nedá sa to prerátavať na minúty či hodiny alebo dni, lebo je to veľmi individuálny prístup. Maľba je však len prvý krok. Kým šatku položím do krabičky ako hotovú, môžu prejsť aj štyri dni naozaj intenzívnej práce. Na každom kuse maľovanej látky je aj kus môjho vnútorného sveta. Snažím sa, aby hodváb bol voľný, aj keď je pomaľovaný, preto potrebujem pracovať jemnou akvarelovou technikou, dovoľujúcou plynutie a rozplývanie farieb. Veľmi sa mi páči, že keď človek maľuje na hodváb, pracuje so živlom vody a vzduchu, keďže látka by nemala byť nikdy pri maľovaní položená na pevnom podklade, čo vám dáva dojem, akoby ste maľovali štetcom vo vzduchu nádhernými tekutými odtieňmi farieb.

a Foto: Kyria photography

Keď už sme pri tých farbách, ktorá je vaša obľúbená farba a ktorej sa naopak skôr vyhýbate?

Milujem žiarivé a pozitívne farby, ale nevyhýbam sa vedome žiadnej farbe. No farby si vyberám intuitívne a stane sa, že jednu fľaštičku mám plnú, zatiaľ čo druhá, kúpená v ten istý deň, už zíva prázdnotou. Najčastejšie sú prázdne fľaštičky s ružovými, červenými či žltými odtieňmi.

Hodváb je však ručne maľovaný. Ako zabezpečíte, že sa farba napríklad vplyvom dažďa nerozmaže?

Používam farby, ktoré prenikajú do hĺbky vlákna a "uzamknú" sa tam zhruba štvorhodinovou fixáciou v pare. Tak, že para prechádza cez látku. Som si istá kvalitou fixácie, keďže vždy potom musím poriadne šatku oprať, aby sa zmyla farba, ktorá ostala len na povrchu, takže keď už je látka hotová, vypratá, vyžehlená, som si istá, že ostane taká farebná už navždy a že farba už nemá šancu pustiť.

Foto: Miroslava Dudášová

Ako sa dnes pozeráte na svoje prvé výtvory? A ktoré dielo bolo pre vás zatiaľ najprácnejšie?

Na svoje prvé výtvory sa pozerám niekedy s úsmevom a niekedy aj s myšlienkou, aká som bola odvážna, že som nič nevedela a skúsila som, ale myslím, že celkom dobre dokumentujú moju cestu. To, že som stále skúšala niečo nové a nezasekla sa pri jednom druhu farieb alebo hodvábu, hovorí veľa. Teraz mám úplne inú technológiu ako na začiatku, ale predpokladám, že o pár rokov sa takisto nad svojou terajšou prácou pousmejem. Zatiaľ najprácnejšie boli moje hodvábne sukne, ale verím, že projekt, ktorý chystám, ma bude stáť ešte viac úsilia a energie ako všetko doteraz, a preto sa naň už teraz veľmi teším. Chcem tvoriť originálne šaty, ktoré nebude mať nikto iný na svete.

Aké sú výhody oblečenia z hodvábu a ako sa treba o ručne maľované oblečenie starať?

Tých je veľmi veľa. Pre mňa okrem toho, že nie je v ňom ani teplo, ani zima, je zaujímavé to, že má podobné zloženie ako ľudská pokožka, chráni pred slnečným žiarením, napríklad jazvy, a takisto chráni človeka pred elektrosmogom. Je tiež veľmi príjemný na nosenie, je luxusný, ženský, splývavý a môže byť navyše úplne jedinečný svojou maľbou. Hodváb sa odporúča prať ručne s použitím jemného pracieho prostriedku na hodváb a vlnu alebo šampónu na vlasy.

Foto: Kyria photography

Vašu umeleckú cestu sprevádzajú aj rôzne výstavy a organizujete aj kurzy maľovania na hodváb. Prečo ste sa rozhodli druhým odovzdávať svoje skúsenosti?

Posledné štyri roky som pôsobila ako učiteľka na umeleckej škole, kde deti prichádzajú do prvého kontaktu s tvorbou. Vo voľnom čase sa venujem štúdiu arteterapie a maľovaniu na hodváb. Predo mnou je obdobie veľkých zmien, keďže mením prácu a intenzívnejšie by som sa chcela venovať práve maľovaniu na hodváb a tvorbe originálnej módy. Maľujem zatiaľ doma, ale snívam o vlastnom ateliéri.

Mala som zopár výstav na Slovensku, medzi nimi si veľmi vážim výstavu v piešťanskom Dome Umenia, ale aj samostatné výstavy v prostredí nádhernej kaviarne Rosetta v Nitre a jednu výstavu v Prahe, čo bola tiež veľmi zaujímavá skúsenosť. Keď robím kurz maľby na hodváb, snažím sa ísť zážitkovou formou tak, aby ľudia precítili najmä uvoľňujúci potenciál tohto typu maľby. Samozrejme, nerada by som odovzdávala všetko, čo som sa naučila dlhými rokmi práce s hodvábom na jednom krátkom kurze. Na to je vhodnejšie dlhodobé vzdelávanie a samoštúdium. Mojím cieľom pri kurzoch je hlavne dobrá atmosféra, možnosť vyskúšať si niečo nové a oddýchnuť si.

Monika Zavadinková a jej ľahučká, ručne maľovaná šatka. Foto: Kyria photography

Veľa umelcov považuje maľovanie aj za formu terapie či oddychu. Ako to vnímate vy?

Práve vďaka obrovskému liečivému potenciálu umenia, ktorý skúšam na sebe už dlhú dobu, som sa rozhodla venovať štúdiu arteterapie. Vidím veľký potenciál do budúcnosti v tom, ako umením pomáhať ľuďom s problémami. Zároveň však vždy budú mať niečo rukolapné v podobe artefaktu, čo môže byť riešením ich problému. Naozaj si myslím, že v dnešnej stresujúcej dobe práve umenie môže byť mostom, ktoré ľudí spája, nezáležiac na veku, sociálnom statuse či vzdelaní.