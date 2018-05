Poslanci vo Francúzsku sprísnili zákon ohľadom znásilnenia osôb

TASR

Hlasovaniu predchádzala búrlivá päť hodín trvajúca rozprava, ktorá sa skončila v stredu skoro ráno.

Na archívnej snímke francúzsky parlament. — Foto: TASR/AP

Paríž 16. mája (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu v noci na stredu v prvom čítaní schválila návrh na sprísnenie zákona týkajúceho sa znásilnenia neplnoletých osôb. Poslanci však nezadefinovali minimálny vek potrebný na slobodné rozhodovanie sa o sexuálnom styku.

Poslanci sa potom v hlasovaní vyslovili proti prijatiu zákona, ktorý by vo Francúzsku prvýkrát stanovoval minimálny vek potrebný na slobodné rozhodovanie sa o sexuálnom styku s dospelou osobou. V návrhu sa uvádzala veková hranica 15 rokov.

Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh, na základe ktorého možno pohlavný styk medzi dospelou a maloletou osobou do 15 rokov považovať za znásilnenie, ak "obeť nemá rozlišovacie schopnosti nevyhnutné na súhlas" s podobnými činmi. Podľa navrhovaného zákona môžu sudcovia rozhodnúť, že znásilnenie je výsledkom "zneužitia zraniteľnosti" obete.

Návrh zákona zakazuje pohlavný styk medzi dospelým a maloletým mladším ako 15 rokov, ale pripúšťa možnosť, že maloletý mladší ako 15 rokov môže súhlasiť so stykom. V takýchto prípadoch by to bolo klasifikované ako "sexuálne násilie". Maximálny trest odňatia slobody sa zdvojnásobil - na desať rokov.

Znásilnenie detí mladších ako 15 rokov sa trestá 20 rokmi väzenia.

Ľudskoprávne skupiny a časť opozície označili navrhované zmeny za kontroverzné a vyjadrili nespokojnosť s ich prijatím. Obávajú sa, že nový zákon bude sudcov viesť k tomu, aby pohlavné zneužívanie kvalifikovali ako sexuálny útok, nie ako znásilnenie.

Zákonom "Schiappa", nazvaným po štátnej tajomníčke pre rovnosť mužov a žien Marlene Schiappovej, sa teraz bude zaoberať Senát, dodala agentúra AP.

Návrh zákona vznikal v čase, keď súdy vo Francúzsku v dvoch prípadoch odmietli trestne stíhať dospelých mužov, ktorí mali pohlavný styk s 11-ročnými dievčatami, keďže súdy nevedeli dokázať, že ich muži k tomu prinútili. Prípady vyvolali vo Francúzsku pobúrenie.

Zákon získal na dôležitosti aj v súvislosti s rastúcim počtom odhalených prípadov sexuálneho násilia v šoubiznise a politike, čo spustil škandál okolo amerického producenta Harveyho Weinsteina.