TASR

Na výpočet poistného pomôže živnostníkom kalkulačka

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 17. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku na informatívny výpočet poistného SZČO od 1. júla 2018. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či sú od 1. júla 2018 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si informatívne vypočítať jeho výšku.

"Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a to príjmy bez odpočítania výdavkov. Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2018 vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, alebo jej poistenie zaniklo. V prípade, že je povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje tak, ako ho vedie kalkulačka v návode. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Výpočet v kalkulačke je informatívny a SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať do 23. júla 2018. Poisťovňa pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla 2018 vzniká povinné poistenie, a tiež ak jej povinné poistenie pokračuje alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2018 potom SZČO uhradí do 8. augusta 2018. Sociálna poisťovňa neskôr podobne informuje aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.