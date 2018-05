TASR

Kráľovská svadba: George a Charlotte sa pripravujú na dôležitú úlohu

Kensingtonský palác sa v stredu zároveň odmietol vyjadriť k medializovaným správam, podľa ktorých sa Markleovej otec, 73-ročný Thomas Markle, na obrade nezúčastní pre plánovanú operáciu srdca.

Na snímke princ George a princezná Charlotte. — Foto: TASR/AP

Londýn 17. mája (TASR) - Dve staršie deti britského princa Williama a jeho manželky Kate budú mať na nadchádzajúcej sobotňajšej svadbe princa Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou dôležité úlohy. Trojročná princezná Charlotte bude družičkou a štvorročný George družbom, oznámil v stredu Kensingtonský palác.

Malá Charlotte bude družičkou spoločne s ďalšími piatimi dievčatkami - dvoma Harryho a dvoma Meghaninými krstniatkami a dcérou Meghaninej najlepšej kamarátky - kanadskej módnej návrhárky Jessicy Mulroneyovej. Okrem Georgea budú družbami aj ďalší traja malí chlapci - Harryho krstňa a tiež dvaja synovia Mulroneyovej, priblížila spravodajská stanica Sky News.

Podrobnosti ohľadne oblečenia týchto vybraných detí Kensingtonský palác až do samotného obradu, ktorý prebehne v sobotu na Windsorskom zámku, zverejňovať nebude.

Thomas Markle, niekdajší filmový kameraman, je s Meghaninou matkou Doriou Raglandovou rozvedený a momentálne žije v Mexiku. Webovému magazínu TMZ, ktorý prináša informácie zo sveta šoubiznisu, nedávno povedal, že potrebuje v stredu podstúpiť lekársky zákrok vzhľadom na zablokovanie koronárnej tepny. Takýto zákrok by štandardne vylučoval, aby pacient krátko po ňom absolvoval dlhý let, priblížila agentúra AP. To, že by sa Markleovej otec na obrade nemal zúčastniť, však doposiaľ oficiálne známe nie je.