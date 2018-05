TASR

Dnes o 08:45 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Atletico Madrid sa stal tretíkrát víťazom Európskej ligy UEFA

Desaťnásobný španielsky majster tak po organizovanom a efektívnom výkone opanoval EL aj tretíkrát v tretej finálovej účasti.

Na snímke hráči Atletica Madrid po výhre Európskeho pohára UEFA v Lyone, 16. mája 2018. — Foto: TASR/AP

Lyon 17. mája (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid tretíkrát v histórii vyhrali Európsku ligu UEFA. Vo finále ročníka 2017/2018 zvíťazili v stredu v Lyone nad Olympique Marseille 3:0 a súťaž ovládli opäť po rokoch 2010 a 2012. Na tróne pre víťazov nahradili hráčov Manchestru United. "Los Colchoneros" tiež vyrovnali rekord FC Sevilla, keď tretiu finálovú účasť v EL premenili v tretí triumf.

Na Stade de Lyon otvoril skóre očakávaného finále v 21. minúte francúzsky útočník "Atleti" Antoine Griezmann po hrubej chybe v obrane OM. Francúzsky klub prišiel po polhodine hry o kapitána a tvorcu hry Dimitriho Payeta, ktorý utrpel svalové zranenie a musel ho vystriedať Maxime Lopez. V druhom polčase opäť Griezmann rutinérsky zvýšil na 2:0 v 49. minúte a v 89. minúte uzavrel triumf kapitán Gabi.

OM nevyužil tretiu šancu stať sa prvým klubom z Francúzska, ktorý by vyhral EL, resp. jej predchodcu Pohár UEFA. Vo finále už neexistujúceho Pohára UEFA prehral v roku 1999 v Moskve s Parmou 0:3, resp. v roku 2004 s FC Valencia 0:2 v Göteborgu.

Finále EL 2017/2018, Parc Olympique Lyonnais:

Olympique Marseille - Atletico Madrid 0:3 (0:1) Góly: 21. a 49. Griezmann, 89. Gabi, ŽK: Amavi, Luiz Gustavo, N'Jie - Vrsaljko, Lucas, rozhodovali: Kuipers - van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.) zostavy a striedanie: Olympique: Mandanda - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Zambo Anguissa, Sanson - Thauvin, Payet (32. Lopez), Ocampos (55. N'Jie) - Germain (74. Mitroglou) Atletico: Oblak - Vrsaljko (46. Juanfran), Gimenez, Godin, Lucas - Correa (88. Partey), Niguez, Gabi, Koke - D. Costa, Griezmann (89. F. Torres)

Finále sa začalo od úvodných sekúnd v ostrom tempe a ako prví zahrozili hráči OM, písaní ako domáci. V 4. minúte Payet vysunul Germaina, ktorý vo vyloženej šanci zlyhal, keď mu lopta vôbec nesadla pri strele. V strede poľa sa bojovalo o priestor, výborne organizované Atletico bez problémov odolávalo opticky územnej prevahe Marseille. V 21. minúte sa Olympique dopustil fatálnej chyby v rozohrávke. Brankár Mandanda rozohral do stredu na Zamba Anguissu, tomu ale lopta pri spracovaní odskočila, kapitán Gabi ju získal a vysunul do sóla Griezmanna, ktorý rutinérsky otvoril skóre. Po polhodine hry prišiel ďalší tvrdý úder pre OM, pre svalové zranenie musel odstúpiť kapitán a špílmacher Payet. Madridčania priebeh bez veľkých problémov kontrolovali, šance sa nerodili a do šatní išiel vo výhodnejšej pozícii zástupca La Ligy.

Cez prestávku sa v Lyone rozpršalo. Krátko po začiatku druhého dejstva opäť udreli efektívni Madridčania, keď premenili aj druhú vyloženú šancu. Koke dostal priestor v strede pred šestnástkou, vysunul našprintovaného Griezmanna, ktorý skvele technickým podkopom prehodil Mandandu. V 53. minúte už mohlo byť 3:0, ale Godin tesne hlavou minul z rohového kopu. Aktívna hra OM upadla, jeho hráči mali problém s prechodom do ofenzívy. "Atleti" situáciu bez veľkých problémov kontrolovali a tradične vyčkávali, či sa im nenaskytne ďalšia príležitosť na definitívny direkt. Mohli ale inkasovať kontaktný gól v 81. minúte, keď striedajúci Mitroglou hlavou trafil len pravú tyč. V ďalšom priebehu sa ešte vôbec prvý víťaz LM (1993) snažil niečo vymyslieť, ale KO mu uštedril kapitán Madridu Gabi krížnou strelou zvnútra šestnástky po prihrávke od Kokeho.

Prehľad finálových zápasov Európskej ligy a Pohára UEFA 1971/72 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2:1 a 1:1 1972/73 FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:2 a 0:2 1973/74 Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur 2:2 a 2:0 1974/75 Borussia Mönchengladbach - Twente Enschede 0:0 a 5:1 1975/76 FC Liverpool - FC Bruggy 3:2 a 1:1 1976/77 Juventus Turín - Athletic Bilbao 1:0 a 1:2 1977/78 PSV Eindhoven - SEC Bastia 0:0 a 3:0 1978/79 Borussia Mönchengladbach - CZ Belehrad 1:1 a 1:0 1979/80 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 3:2 a 0:1 1980/81 Ipswich Town - AZ Alkmaar 3:0 a 2:4 1981/82 IFK Göteborg - SV Hamburg 1:0 a 3:0 1982/83 RSC Anderlecht Brusel - Benfica Lisabon 1:0 a 1:1 1983/84 Tottenham Hotspur - Anderlecht Brusel 1:1 a 1:1 (4:3 rozstrel z 11 m) 1984/85 Real Madrid - Videoton Székesfehérvár 3:0 a 0:1 1985/86 Real Madrid - 1. FC Kolín 5:1 a 0:2 1986/87 IFK Göteborg - Dundee United 1:0 a 1:1 1987/88 Bayer Leverkusen - Espaňol Barcelona 0:3 a 3:0 (3:2 rozstrel z 11 m) 1988/89 SSC Neapol - VfB Stuttgart 2:1 a 3:3 1989/90 Juventus Turín - AC Fiorentina 3:1 a 0:0 1990/91 Inter Miláno - AS Rím 2:0 a 0:1 1991/92 Ajax Amsterdam - AC Turín 2:2 a 0:0 1992/93 Juventus Turín - Borussia Dortmund 3:1 a 3:0 1993/94 Inter Miláno - Austria Salzburg 1:0 a 1:0 1994/95 AC Parma - Juventus Turín 1:0 a 1:1 1995/96 Bayern Mníchov - Girondins Bordeaux 2:0 a 3:1 1996/97 Schalke 04 Gelsenkirchen - Inter Miláno 1:0 a 0:1 (4:1 rozstrel z 11 m) 1997/98 Inter Miláno - Lazio Rím 3:0 (0:1) v Paríži 1998/99 AC Parma - Olympique Marseille 3:0 (2:0) v Moskve 1999/00 Galatasaray Istanbul - Arsenal Londýn 0:0 v Kodani (4:3 rozstrel z 11 m) 2000/01 FC Liverpool - CD Alaves 5:4 pp (4:4, 3:1) v Dortmunde 2001/02 Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund 3:2 (2:0) v Rotterdame 2002/03 FC Porto - Celtic Glasgow 3:2 pp v Seville 2003/04 FC Valencia - Olympique Marseille 2:0 v Göteborgu 2004/05 CSKA Moskva - Sporting Lisabon 3:1 v Lisabone 2005/06 FC Sevilla - FC Middlesbrough 4:0 v Eindhovene 2006/07 FC Sevilla - Espaňol Barcelona 2:2 v Glasgowe (3:1 rozstrel z 11 m) 2007/08 Zenit Petrohrad - Glasgow Rangers 2:0 v Manchestri 2008/09 Šachtar Doneck - Werder Brémy 2:1 pp v Istanbule' 2009/10 Atletico Madrid - FC Fulham 2:1 pp v Hamburgu 2010/11 FC Porto - Sporting Braga 1:0 v Dubline 2011/12 Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:0 v Bukurešti 2012/2013 Benfica Lisabon - Chelsea Londýn 1:2 v Amsterdame 2013/2014 FC Sevilla - Benfica Lisabon 0:0 V Turíne (4:2 rozstrel z 11 m) 2014/2015 FC Sevilla - Dnepr Dnepropetrovsk 3:2 vo Varšave 2015/2016 FC Liverpool - FC Sevilla 1:3 v Bazileji 2016/2017 Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2 v Štokholme 2017/2018 Olympique Marseille - Atletico Madrid 0:3 v Lyone /* od ročníka 1997/98 sa finále hrá na jeden zápas/ najúspešnejšie kluby: FC Sevilla 5 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 FC Liverpool 3 (1973, 1976, 2001) Juventus Turín 3 (1977, 1990, 1993) Inter Miláno 3 (1991, 1994, 1998) Atlético Madrid 3 (2010, 2012, 2018) Borussia Mönchengladbach 2 (1975, 1979) Tottenham Hotspur 2 (1972, 1984) Feyenoord Rotterdam 2 (1974, 2002) IFK Göteborg 2 (1982, 1987) Real Madrid 2 (1985, 1986) AC Parma 2 (1995, 1999) FC Porto 2 (2003, 2011) víťazi podľa krajín: Španielsko 11 Taliansko 9 Anglicko 8 Nemecko 6 Holandsko 4 Portugalsko 2 Rusko 2 Švédsko 2 Belgicko 1 Turecko 1 Ukrajina 1

Cesta Atletica Madrid za triumfom vo finále Európskej ligy UEFA 2017/2018 v Lyone:

Atletico Madrid LM: C-skupina: AS Rím 0:0 v, 2:0 d Chelsea Londýn 1:2 d, 1:1 v Karabach 0:0 v, 1:1 d EL: 1/16 finále: FC Kodaň 4:1 v, 1:0 d osemfinále: Lokomotiv Moskva 3:0 d, 5:1 v štvrťfinále: Sporting Lisabon 2:0 d, 0:1 v semifinále: Arsenal Londýn 1:1 v, 1:0 d finále: Olympique Marseille 3:0

1972 Tottenham Hotspur 1973 FC Liverpool 1974 Feyenoord Rotterdam 1975 Borussia Mönchengladbach 1976 FC Liverpool 1977 Juventus Turín 1978 PSV Eindhoven 1979 Borussia Mönchengladbach 1980 Eintracht Frankfurt 1981 Ipswich Town 1982 IFK Göteborg 1983 Anderlecht Brusel 1984 Tottenham Hotspur 1985 Real Madrid 1986 Real Madrid 1987 IFK Göteborg 1988 Bayer Leverkusen 1989 SSC Neapol 1990 Juventus Turín 1991 Inter Miláno 1992 Ajax Amsterdam 1993 Juventus Turín 1994 Inter Miláno 1995 AC Parma 1996 Bayern Mníchov 1997 Schalke 04 Gelsenkirchen 1998 Inter Miláno 1999 AC Parma 2000 Galatasaray Istanbul 2001 FC Liverpool 2002 Feyenoord Rotterdam 2003 FC Porto 2004 FC Valencia 2005 CSKA Moskva 2006 FC Sevilla 2007 FC Sevilla 2008 Zenit Petrohrad 2009 Šachtar Doneck 2010 Atletico Madrid 2011 FC Porto 2012 Atletico Madrid 2013 Chelsea Londýn 2014 FC Sevilla 2015 FC Sevilla 2016 FC Sevilla 2017 Manchester United 2018 Atletico Madrid

