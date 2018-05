TASR

MS 2018: Rusi chcú po ôsmich rokoch zdolať Kanadu

Zámorský tím neprehral na MS s Ruskom od roku 2011 a túto sériu túži natiahnuť.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/AP

Kodaň 16. mája (TASR) - Súboj odvekých rivalov Rusko - Kanada bude hlavným ťahákom kodanskej časti štvrťfinále na hokejových MS v Dánsku. Zámorský tím neprehral na MS s Ruskom od roku 2011 a túto sériu túži natiahnuť. Favoritom druhého kodanského zápasu sú Švédi, ktorí napriek prognózam nepodceňujú Lotyšov.

Súboje hokejových mocností Kanady a Ruska na svetových šampionátoch vyznievali v nedávnych rokoch v prospech zámorského tímu. Ruské víťazstvo nad týmto súperom sa datuje do šampionátu 2011 v Bratislave, kde "zborná" vo štvrťfinále zvíťazila 2:1. Odvtedy Kanade podľahla vo finále v Prahe (1:6) a aj vlani v semifinále v Kolíne (2:4).

Rusko i Kanada dosiahli v základných skupinách bilanciu 5 víťazstiev a 2 prehry. Zaujímavosťou je, že nastrieľali zhodne po 32 gólov. Oba tímy si uvedomujú silu súpera. "V ruskom tíme je veľkou oporou Pavel Dacjuk. To je skutočná legenda. Okrem neho však majú veľa mladých a veľmi talentovaných chlapcov. V Rusku sú vždy kvalitní hokejisti. Niekedy sa stane, že nastupujete proti menej známemu menu, no ten hráč okamžite ukáže, prečo je súčasťou ruského tímu," citoval ruský portál championat.ru kanadského útočníka Connora McDavida. Rovnako ako v každej ich konfrontácii na MS, ani tentoraz nie je favorit jasný. Oba tímy patria k ašpirantom na finále, no v základných skupinách ukázali aj svoje slabšie stránky. Víťaz tohto zápasu sa stretne s lepším z herninského súboja Fínsko - Švajčiarsko.

Švédi, ktorí tvoria ďalšiu štvrťfinálovú dvojicu s Lotyšmi, boli naopak suverénni. Ako jediní neokúsili v základnej skupine trpkosť prehry a o jediný bod prišli iba po víťazstve nad Slovenskom v predĺžení. Kvalitné výkony podali aj proti Rusom, Čechom či Švajčiarom a sú veľkým favoritom nielen štvrťfinále, ale celého turnaja. "Vieme, že naši fanúšikovia chcú opäť titul. Na MS je však silná konkurencia a každý z tímov, ktoré sú vo štvrťfinále, je silný. Verím, že sme sa v doterajšom priebehu správne naštartovali a že budeme dodržiavať to, čo nám prinieslo úspech v skupine," poznamenal útočník Rickard Rakell pre švédsky denník Aftonbladet.

Lotyši by radi zopakovali výsledok z MS 2009, keď vyhrali 3:2 po samostatných nájazdoch. Odvtedy však tomuto súperovi na MS podľahli päťkrát v rade - 2:4 (2010), 0:4 (2012), 1:8 (2015), 1:2 (2016) a 0:2 (2017). Dá sa povedať, že Lotyši prekĺzli do štvrťfinále v hodine dvanástej. Ich súbojom s Dánskom vyvrcholila herninská B-skupina a práve tento zápas priamo rozhodol o štvrtom postupujúcom. Lotyši zdolali domáci tím hnaný zaplnenou halou 1:0 vďaka gólu Džerinša, no najmä výkonu brankára Merzlikinša, na ktorého sa budú spoliehať aj tentoraz. Víťaz tohto zápasu sa stretne s postupujúcim z duelu USA - Česko.