Súpermi B. Bystrice v Lige majstrov budú Jyväskylä, Lugano a Plzeň

Slovenský hokej bude mať v piatom ročníku Ligy majstrov zastúpenie iba prostredníctvom majstrovského tímu. Banská Bystrica bola počas žrebu nasadená v štvrtom výkonnostnom koši.

Na archívnej snímke radosť hráčov Banskej Bystrice. — Foto: TASR - Branislav Račko

Kodaň 16. mája (TASR) - Súpermi hokejistov Banskej Bystrice v základnej H-skupine Ligy majstrov budú obhajca titulu JYP Jyväskylä z Fínska, HC Lugano zo Švajčiarska a HC Plzeň. Zloženie základných skupín 5. ročníka vyžrebovali v dejisku majstrovstiev sveta v Kodani.

Slovenský hokej bude mať v piatom ročníku Ligy majstrov zastúpenie iba prostredníctvom majstrovského tímu. Banská Bystrica bola počas žrebu nasadená v štvrtom výkonnostnom koši. Podmienkou pri žrebe bolo, aby sa v jednej skupine nestretli dva tímy z rovnakej krajiny. Banskobystričanov napokon čaká konfrontácia poprednými tímami fínskej, švajčiarskej a českej súťaže.

Pre "baranov" to bude druhé účinkovanie v prestížnej medzinárodnej súťaži. V ročníku 2017/2018 sa predstavili v základnej A-skupine, no v konfrontácii s fínskym tímom Tappara Tampere, rakúskym Salzburgom a nemeckým Wolfsburgom nepostúpili do ďalšej fázy.

Fanúšikovia Banskej Bystrice sa tak opäť môžu tešiť na atraktívnu medzinárodnú konfrontáciu. "Všetko sú to zvučné mená, ale myslím si, že už aj náš klub si vytvoril v zahraničí nejaké meno. S každým jedným z tých tímov sa dá hrať. Otázka je, aký káder bude mať Banská Bystrica, pretože sa dá očakávať jeho obmena," uviedol pre TASR Rastislav Paľov, ktorý v sezóne 2017/2018 pôsobil ako asistent hlavného trénera Vladimíra Országha.

Slovenský tím sa tak v Lige majstrov prvýkrát stretne s obhajcom titulu. Fínska Jyväskylä bude opäť patriť nielen k favoritom H-skupiny, ale aj celej súťaže. "Jyväskylä je asi najsilnejším z tých štyroch tímov, silné je však určite aj Lugano a veľkú kvalitu má aj Plzeň. Aj vlani sa banskobystrický tím presvedčil, že môže hrať proti hocijakému súperovi. Už sa oťukali v Lige majstrov a myslím si, že tento rok môže spraviť lepší výsledok než vlani. Dôležitá je konfrontácia so zahraničnými tímami. Každý jeden má svoj štýl, svoju kvalitu a aj zápasy proti kvalitným tímom z Fínska, Švajčiarska a Česka ukážu, kde asi je slovenský hokej," uviedol Paľov.