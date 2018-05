TASR

Dnes o 08:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Speváčka Rita Ora prichádza s novinkou Girls

Skladbu s ňou nahrali kolegyne Bebe Rexha, Charlie XCX a Cardi B.

Britská speváčka pôvodom z Kosova Rita Ora, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) – Speváčka Rita Ora prichádza s novinkou Girls. Skladbu s ňou nahrali kolegyne Bebe Rexha, Charlie XCX a Cardi B.

All Star komando pozvala do štúdia Rita Ora, ktorá sa nechala inšpirovať podobne zostaveným dievčenským kvartetom z roku 2001. Vtedy sa v skladbe Lady Marmalade stretli Pink, Christina Aguilera, Lil' Kim a Mya. Rita sa k pôvodnej štvorke otvorene hlási, keď novinku označuje ako Lady Marmalade 2.0.

„Obdivujem silné ženy, ktoré sa neboja byť samé sebou,“ píše v oficiálnej tlačovej správe britská speváčka s albánskymi koreňmi. „Toto je oslava lásky a hymna pre všetky ženy, ktoré sa neboja vládnuť svetu.“

Rita Ora okrem nového singlu spojila svoje sily aj s európskou futbalovou federáciou UEFA, kde sa svojím partnerstvom zamerala na transformáciu obrazu ženského futbalu a podporila tak účasť medzi dievčatami a mladými ženami. Snaží sa tým posilniť postavenie žien prostredníctvom futbalu cez kampaň Together #WePlayStrong. Táto kampaň usiluje o to, aby bol futbal viac kultúrne relevantný a dychtivý pre dievčatá v ich dospievajúcich rokoch, v ktorých tradične u nich klesá záujem o tento šport.

„Je to výsada byť súčasťou takej inšpirujúcej iniciatívy, ktorá vás nasmeruje na nájdenie si miesta, do ktorého patríte. Môj odkaz patrí každej jednej mladej dievčine, ktorá rozmýšľa o futbale – choď do toho, byť súčasťou tímu je o budovaní priateľstva, dôvery a slobody,“ komentuje Rita Ora.

UEFA zároveň sponzoruje jej nadchádzajúce turné Girls Tour, ktoré bude v trinástich mestách Európy.

TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová