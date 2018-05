TASR

Dnes o 08:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Most SNP v Bratislave vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku

Most je podľa pamiatkarov architektonicky i konštrukčne mimoriadne odvážnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu.

Na snímke Most SNP. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. mája (TASR) - Jednu z dominánt Bratislavy - Most SNP vyhlásil Pamiatkový úrad SR za národnú kultúrnu pamiatku. Most je podľa neho totiž hodnotným architektonickým a technickým dielom 20. storočia, dokladujúcim dobové stavebné vzopätie a stelesňujúci celú radu princípov moderny. Úrad o tom informuje vo svojom rozhodnutí.

Výrazná architektonická kvalita Mosta SNP je podľa pamiatkarov neoddeliteľne spojená s funkciou a konštrukčnými princípmi. "Jeho subtílne elegantné krivky stelesňujú v podstate nadčasové architektonické a výtvarné hodnoty. Veľký význam si ponecháva aj z hľadiska využitia – dodnes tvorí jednu z dopravných tepien Bratislavy spájajúcu ľavý a pravý breh Dunaja," píšu v rozhodnutí pamiatkari. Most SNP je podľa nich architektonicky i konštrukčne mimoriadne odvážnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu a patrí medzi ukážkové diela architektonickej moderny.

V týchto dňoch sa v súvislosti s Mostom SNP spomína aj kontroverzná výstavba, ktorá pod ním vzniká, pri vstupe do veže UFO. Firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, tu v uplynulých mesiacoch začala budovať zrejme cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v minulom i predminulom roku bratislavské mestské zastupiteľstvo. Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky aj z dôvodu zásahu do Mosta SNP a odstránenia schodiska. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že rozumie rozhorčeniu Bratislavčanov a ako povedal, sám ho aj zdieľa. "O tom najnovšom vývoji pod Mostom SNP neboli informovaní oni, ale ani mesto," uviedol. Spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom sa dohodli na štátnom stavebnom dohľade nad touto výstavbou. Stavebníka primátor tiež požiadal o okamžité zastavenie prác. Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.

Výstavba Mosta SNP si vyžiadala v rokoch 1967 až 1969 daň v podobe asanácie značnej časti bratislavského podhradia, vrátane historicky hodnotnej časti Vydrice, ako aj najväčšej bratislavskej neologickej synagógy na Rybnom námestí. Základný kameň oceľového cestného závesného mosta vejárového dizajnu bol položený 6. decembra 1967. Most bol uvedený do prevádzky 26. augusta 1972. Jeho otvorenie bolo manifestáciou na počesť 28. výročia SNP.