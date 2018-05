Dobré noviny

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mamičky opäť raz ukázali, ako vyzerá reálna materská „dovolenka“

Pokojná materská dovolenka a oddych? Zabudnite. Toto je realita!

— Foto: Giedre Gomes

INDIANAPOLIS 16. mája - Byť matkou je to najkrajšie „povolanie“. Avšak, ako všetko, aj toto úžasné obdobie vie nežné pohlavie poriadne potrápiť. Lepšie povedané, ratolesti vedia matku poriadne potrápiť. Prvé mesiace, ak má žena šťastie a dieťa veľa neplače, tak vedia byť naozaj krásne. V momente, ako dieťa začne loziť, bľabotať a vymýšľať, začína peklo na zemi. Vie to každá matka a tá, ktorá to nezažila, si môže pogratulovať. Dennodenné situácie, v ktorých sa ocitajú mamičky, navždy zvečnil fotograf Giedre Gomes.

Zábery pobavia snáď každého. Bezpochyby tých, ktorí to nepoznajú a určite aj mamičky, ktoré si uvedomia, že nielen to ich dieťa je malý „diabol“. Nechýbajú situácie, kedy mamička nie je sama ani na záchode. Stres a nervy pri nakupovaní a upratovaní. Či dojčenie počas varenia. Najdôveryhodnejší a zároveň najsmutnejší je pohľad na zrútenú matku sediacu na záchode s fľašou vína v ruke. Nuž, aj toto je niekedy realita života s malými deťmi. Tak, keď ešte niekedy budete mať na jazyku slová ako „veď ty si na tej materskej dovolenke oddýchneš,“ radšej si do neho zakusnite.

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes

— Foto: Giedre Gomes