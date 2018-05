TASR

Jasná figuruje v predbežnom kalendári alpského SP 2020/21

Okrem zaradenia podujatia SP v zjazdovom lyžovaní do kalendára FIS sa zástupcom SLA podarilo uspieť aj v zaradení ďalších 3 podujatí série Európskeho pohára už na najbližšiu sezónu 2018/19.

Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš

Costa Navarino 16. mája (TASR) - Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní bude pravdepodobne opäť hostiť aj Jasná. Malo by sa tak stať v roku 2021, teda päť rokov po historických pretekoch v Nízkych Tatrách. TASR o zásadných výstupoch z dejiska kongresu Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) v gréckom Costa Navarino informoval generálny sekretár Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Radovan Cagala.

Jasnú zaradili do predbežného kalendára SP v sezóne 2020/21. "Pracovné zasadnutie alpskej Komisie FIS pre Svetový pohár dnes potvrdilo zaradenie podujatia s naplánovaním na 27.-28. február 2021 a na programe budú opäť technické disciplíny, teda slalom a obrovský slalom. Takže identicky ako v marci 2016, keď Jasná po dlhšej časovej prestávke hostila najlepšiu svetovú ženskú zjazdársku elitu. Janka Gantnerová, naša zástupkyňa SLA v komisii FIS, sa okamžite po ukončení zasadnutia vyjadrila pre prítomných odborníkov a priaznivcov lyžovania, že opätovné zaradenie tohto významného podujatia do výhľadového kalendára FIS je významným úspechom činnosti Slovenskej lyžiarskej asociácie v medzinárodných štruktúrach FIS a potvrdzuje pozitívne referencie a pochvalu, ktorú SLA a jej partner TMR a.s. dostali od predstaviteľov FIS za organizáciu obdobného podujatia v marci 2016," zdôraznil Cagala.

Súčasťou 51. Kongresu FIS budú aj voľby do najvyššieho výkonného orgánu FIS ako i ďalšie rozhodnutia o organizáciách významných akcií. "Okrem zaradenia podujatia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní do kalendára FIS sa zástupcom SLA podarilo uspieť aj v zaradení ďalších troch podujatí série Európskeho pohára už na najbližšiu sezónu 2018/19, opäť v Jasnej," dodal Cagala. V pláne sú podujatia EP v odvetviach snoubording (slopestyle, 5.-6.január 2019), zjazdové lyžovanie žien (2-3. marec 2019), a v akrobatickom lyžovaní (slopestyle, 16. marec 2019).