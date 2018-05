TASR

Realitná únia SR: Ľudia sa snažia získať hypotéky za výhodné podmienky

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 16. mája (TASR) – Tlak v podobe nariadenia zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) spôsobil, že záujem o hypotéky je extrémny. Ľudia chcú získať úvery a majú časový priestor, aby si našli nehnuteľnosť. Povedal pre TASR v stredu počas konferencie Realitnej únie (RÚ) SR jej predseda Attila Mészáros o aktuálnej situácii na realitnom trhu v súvislosti s opatrením NBS, ktoré od júla sprísni pravidlá zadlžovania sa obyvateľstva.

V súvislosti s hypotékami konštatoval, že ľudia sa ich snažia získať za výhodných podmienok, ale takýto stav bol aj koncom roka 2017.

Mladí ľudia a mladé rodiny ako prvonákupcovia sa na základe tohto obmedzenia môžu podľa neho dostať reálne ku hypotéke približne v objeme 160.000 eur v Bratislave. "Veľa mladých rodín volí pri nákupoch novostavby, hoci sú o niečo drahšie," priblížil s tým, že vo výstavbe sa dopad nariadenia prejaví postupne.

V porovnaní s krízovým rokom 2008 stavajú však developeri veľmi obozretne, skôr malometrážne byty než veľkometrážne, a ceny sú maximálne "okresané". "Predpokladáme, že ceny novostavieb budú stúpať. Ceny na trhu so staršími nehnuteľnosťami sa zreálnia, očakávam, že budú stagnovať," avizoval Mészáros.

Konštatoval, že iná je situácia v regiónoch, kde je iná výška príjmov. "Ceny bytov sú často nadhodnotené, pretože tam nie je výstavba ako v Bratislave, kde je trh novostavieb a trh so staršími bytmi," uzavrel.

Od júla 2018 platí v SR úverový strop, ktorý sa bude určovať podľa indexu DTI (debt to income). Celková zadĺženosť jednotlivca nebude môcť presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Podiel pôžičiek poskytnutých nad túto hranicu bude postupne klesať a od apríla 2019 nebude môcť presiahnuť 5%. Nové pravidlá sa síce budú týkať nových úverov, no pri ich posudzovaní sa budú brať do úvahy aj staré dlhy žiadateľa.