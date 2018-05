TASR

Dnes o 15:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Varga sa predstaví na MS v strednom triatlone v Šamoríne

Slovenský triatlonista Richard Varga. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. mája (TASR) – Najlepší slovenský triatlonista Richard Varga absolvoval v rozbiehajúcej sa sezóne tri preteky. Na uplynulých v elitnej Svetovej triatlonovej sérii (WTS) v japonskej Jokohame skončil na 14. mieste.

Vo svetovom rebríčku je momentálne na 29. mieste, v redukovanom poradí na 25. priečke. Na čele rebríčka je Španiel Mario Mola. "Pokiaľ ide o moju výkonnosť, som spokojný, aj keď výsledkovo som si to predstavoval lepšie. Je však len začiatok sezóny, musím byť trpezlivý," povedal na tlačovej konferencii po návrate zo zahraničia 29-ročný člen Športového centra polície v Bratislava. Varga v Jokohame získal prvé body aj do rebríčka olympijskej kvalifikácie: "V prebiehajúcom olympijskom cykle je kvalifikácia veľmi dlhá, skončí sa až v máji 2020. V porovnaní s rokmi 2012 a 2016 to bude najťažšia kvalifikácia. Prvé preteky totiž ukázali, že konkurencia je oveľa väčšia. Niežeby sa dosahovali celkove lepšie časy, ale pretekárov, ktorí môžu zvíťaziť, je aj pätnásť, dvadsať a výkonnosť na umiestenie v top 10 má asi 90 pretekárov. Budem preto oveľa pozornejšie rozmýšľať a vyberať preteky, na ktorých budem štartovať, kde koľko bodov môžem získať, a aj podľa toho, aká je trať. To som doteraz nerobil."

Jedenásty z OH v Riu de Janeiro 2016 sa najbližšie predstaví slovenskej verejnosti na nadchádzajúcich MS v strednom triatlone v Šamoríne v nedeľu 3. júna (plávanie 1,9 km, cyklistika 90 km, beh 21,1 km): "Veľmi sa na tieto preteky teším. Aj preto, že zrejme budú jediné, ktoré absolvujem na Slovensku. Šamorínsku trať poznám už z vlaňajška. Najmä beh bude náročný, podklad trate je rozmanitý, vedie po konskom piesku, po tráve, parkúre, po asfalte na hrádzi. Zíde sa aj výborná konkurencia. Triatlonová verejnosť už naše podujatie pozná, o Šamoríne sa hovorilo aj na Bermudách, v Číne, či Japonsku."

Po návrate domov čakalo na Vargu príjemné prekvapenie. Od zástupcu firmy Wilier Triestina Jaroslava Čakloša si prevzal tri bicykle tejto značky: tréningový, časovkársky a horský. Súčasť tohto výstroja v celkovej hodnote okolo 30.000 eur tvoria aj tretry Cron a prilba Brik. "Na novom bicykli budem štartovať aj na šampionáte v Šamoríne, potom dostanem aj ďalší, zlepšený podľa mojich pripomienok," dodal Varga.