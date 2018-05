Dominika Dobrocká

Hovoria mu muž so zlatou rukou: Tento skromný hrdina zachránil viac ako 2 milióny detí

Tento muž je ozajstným hrdinom. Vďaka pravidelnému darcovstvu krvi zachránili obrovské množstvo nenarodených detí.

— Foto: Facebook/Australian Red Cross Blood Service

CANBERRA 16. mája - Muž so srdcom na správnom mieste, to je James Harrison. Tento 81-ročný pán patrí už 60 rokov medzi darcov krvi a zachránil doposiaľ viac ako 2 milióny nenarodených detí. Jeho krv je veľmi vzácna. V 60. rokoch totiž zistili, že Jamesova krv obsahuje neobvyklú protilátku, ktorá sa používa na záchranu života nenarodených detí. Ide o to, že niektorým tehotným ženám sa v krvi produkujú protilátky, ktoré útočia na krvinky nenarodeného dieťaťa. Až postupom času sa podarilo nájsť riešenie na túto hemolytickú chorobu novorodencov. Austrália bola pritom jednou z prvých krajín, kde objavili darcu s takouto protilátkou v krvi, preto to bolo v tej dobe revolučné. Dnes tento dôchodca žije s prezývkou „Muž so zlatou rukou".

Foto: stevensiewert

Prežil vďaka darcom krvi

Ako 14-ročný musel podstúpiť náročnú operáciu hrudníka a museli mu odstrániť časť pľúc. Keď sa potom dozvedel, že musel dostať 13 litrov krvi od darcov, uvedomil si, že mu zachránili život úplne neznámi ľudia. Už vtedy sa rozhodol, že hneď ako bude môcť, tiež sa stane darcom krvi, aby aj on pomohol niekomu ďalšiemu. To však ešte netušil, aký poklad v sebe nosí. Dva dni po 18. narodeninách sa vybral darovať krv a čoskoro mu zavolali lekári. Zistili, že jeho krv by mohla byť riešením na vážny problém ešte nenarodených detí v lone žien a mnohých novorodencov, kvôli ktorému mnohí umierali alebo sa ani nenarodili.

Foto: Repro foto boredpanda.com

Poslednýkrát

Po dlhých 60 rokoch darcovstva prišiel deň, kedy už bolo potrebné ukončiť túto púť. Poslednýkrát teda James daroval krv 11. mája 2018. Keďže má už 81 rokov, prekročil vekovú hranicu povolenú pre darcovstvo. Lekári ho preto upozornili, aby aj kvôli svojmu zdraviu s darcovstvom prestal. Vďaka zázračnej a vzácnej tekutine bolo podaných viac ako 3 milióny dávok pacientkam, ktoré to potrebovali. Vedci si nedokážu a nevedia presne vysvetliť, prečo Jamesovo telo produkuje vzácnu protilátku. Nevylučujú ani to, že to súvisí s krvnými infúziami, ktoré dostal ako tínedžer.

Foto: Facebook/Australian Red Cross Blood Service

Strach ho neodradil

Paradoxom je, že James neznesie pohľad na krv a nevie vystáť bolesť. „Pozerám sa na strop alebo na sestričky a trochu sa s nimi rozprávam" priznal sa. Jeho odhodlanie pomáhať ho však neopúšťalo. „Každý sáčok krvi je vzácny, ale Jamesova krv je mimoriadne cenná. Používa sa na výrobu život zachraňujúcich liekov," citovala stanica CNN Jemmu Falkenmireovú z austrálskeho Červeného kríža. Každá dávka tejto protilátky, ktorá bola v Austrálii vyrobená, pochádza z jeho krvi. Stal sa vďaka tomu národným hrdinom a získal za to aj mnoho ocenení. Sám však dúfa, že jeho rekord raz niekto prekoná.