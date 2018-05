TASR

Dnes o 13:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Deti budú v Košiciach súťažiť na Čokoládovej tretre

S podporou mesta Košice podujatie organizuje občianske združenie Atletika Košice. Okrem metropoly východu sa preteky uskutočnia aj v Bratislave, Dubnici nad Váhom a Lučenci.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Košice 16. mája (TASR) - Deti od šesť do 11 rokov si zmerajú svoje sily na bežeckých pretekoch Čokoládová tretra, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok (17.5.) na Hlavnej ulici v Košiciach so začiatkom o 9.30 h. S podporou mesta Košice podujatie organizuje občianske združenie Atletika Košice. Okrem metropoly východu sa preteky uskutočnia aj v Bratislave, Dubnici nad Váhom a Lučenci.

Na detskú šprintérsku súťaž sa v tohtoročnom druhom ročníku prihlásilo vyše 1200 detí, najväčší záujem organizátori zaznamenali práve v Košiciach, kde sa na preteky prihlásilo až 500 detí.

"Tento záujem je o to cennejší, že sa pretekov zúčastní až 32 škôl a klubov z východného Slovenska, ktoré v posledných rokoch trpelo menším záujmom o atletiku. Čokoládovej tretry sa v Košiciach zúčastní až 19 škôl mimo Košíc," hovorí riaditeľ pretekov Stanislav Návesňák.

Ambasádori pretekov Ján Volko a dvojičky Danka a Janka Velďákové sú pre deti obrovskými vzormi. Pomohli 'Čokotretru' propagovať videami, či už priamo z dejiska majstrovstiev sveta v Birminghame alebo z ďalekej južnej Afriky. Deti sa tešia na 'čokoládový týždeň' a potom na slovenské finále na deň detí v Košiciach. Napokon celkovo 12 najlepších sa zúčastní medzinárodného superfinále Čokoládovej tretry 13. júna v Ostrave.

Tieto atletické preteky sú určené pre deti od šesť do 11 rokov a majú v Čechách už 50-ročnú tradíciu. Ich cieľom je pritiahnuť deti k atletike, umožniť im spoznať svoje vzory a okúsiť atmosféru svetového atletického podujatia, mítingu Zlatá tretra v Ostrave. Po minuloročnej zahraničnej premiére Čokoládovej tretry v Košiciach, sa v roku 2018 rozšíria preteky nielen do ďalších slovenských miest, ale aj do Poľska.

"Ako ambasádor som videl už veľa pretekov a viem, že je to o radosti. O radosti z pohybu a športu. Videl som množstvo nadšených, odhodlaných detí a ich rodičov. Každoročne sa teším na ďalšie zážitky a dúfam, že raz z tých malých športovcov vyrastú nové osobnosti svetovej atletiky. Snažíme sa im proste pomôcť," povedal viacnásobný majster sveta, olympijský víťaz a svetový rekordér v hode oštepom Jan Železný.