TASR

Dnes o 13:43 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenské technológie na scéne Eurovízia 2018

Eurovízia je každý rok prehliadkou najmodernejších svetelných technológií používaných v televíziách.

— Foto: Showtacle

Bratislava 16. mája (OTS) - Tento rok si organizátor tohto eventu vybral práve slovenskú firmu Showtacle, ako dodávateľa špeciálneho efektového LED osvetlenia.

Popis: Jedno zo svetelne najefektnejších vystúpení mala slovinská speváčka Lea Sirk, pri ktorom práve vynikli “slovenské” LED rebrá.

Dominantným prvkom scény Eurovízie 2018 boli obrovské 13 metrov vysoké rebrá. Tie bolo potrebné nasvietiť tak, aby boli ďalším aktívnym svetelným prvkom scény. Ideálnou technológiou na to sú práve digitálne LED hady. “Digitálny LED had je svietiaci LED had, ktorý umožňuje ovládať každú LED diódu zvlášť.“, vysvetľuje Jaroslav Rais, project manager firmy Showtacle. “Digitálnymi LED hadmi sa naša firma zaoberá už vyše 6 rokov, a aj preto sa zákazník z Protugalska rozhodol pre naše produkty. Ich hlavnou výhodou je, že umožňujú premeniť akýkoľvek zložitý povrch, ako je napríklad guľa alebo aj auto, na LED obrazovku”.

Doteraz firma Showtacle dodávala digitálne LED pásy hlavne pre televízne štúdiá správ a zábavných relácii (napr. pre TV Nova, Prima alebo aj všetky slovenské televízie). V týchto sa používajú hlavne pomalé, až statické svetelné efekty.

(Foto: Showtacle)

Pri programe typu Eurovízia je však potrebné používať hlavne akčné rýchle sekvencie. “Z minulosti síce máme skúsenosti s nasvecovaním relácií ako Československo má talent alebo X-Factor, vždy sme však používali maximálne okolo 500 metrov digitálnych LED hadov”, uvádza ďalej Jaroslav.

(Foto: Showtacle)

Na nasvietenie rebier Eurovízie 2018 však bolo potrebné použiť viac ako 4 kilometre LED pásov. “Úprimne, pri pohľade späť, neboli sme na to pripravení” pokračuje Jaroslav. “Je iné ovládať 10000 a iné ovládať 160000 nezávislých LED bodov. Zákazník z Portugalska požadoval maximálnu kvalitu a hlavne plynulosť zobrazovaných animácií”.

Vývojový tím firmy Showtacle bol preto donútený behom 5 dní kompletne prepísať vykresľovacie jadro ich programu LED Strip Studio, ktorý sa používa na zobrazovanie animácií na digitálne LED pásy. Tiež museli upraviť interný softvér, tzv. firmware, v ich zariadeniach, ktorých bolo po scéne Eurovízie nainštalovaných cez 50. “Naštastie naše produkty umožňujú vylepšovanie aj na diaľku, preto naši hardvéroví vývojári mohli vylepšiť firmware tu na Slovensku a zákazníkovi v Portugalsku poslať úpravu cez email”, vysvetľuje ďalej Jaroslav.

Popis: Slovenský softvér LED Strip Studio v akcii na scéne Eurovision Song Contest 2018

Všetko však dobre dopadlo a 2 dni pred prvým semifinále sa podarilo vylepšiť softvér a hardvér tak, že zákazník z Portugalska bol unesený plynulosťou a rýchlosťou, akou nový systém dokázal zobrazovať jeho video animácie na scéne.

“Pre nás to bola hlavne obrovská skúsenosť a výzva nasvietiť tak prestížnu reláciu, akou je Eurovízia. A samozrejme, že sme pyšní, že aj na takýchto eventoch sa používajú produkty, ktoré vymýšľame a vyrábame priamo tu na Slovensku.”, dodáva Jaroslav Rais.