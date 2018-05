Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Lucia vyrastala medzi bylinkami. Dnes z overených rodinných receptov vyrába prírodnú kozmetiku, ktorou pomáha Slovákom

Staré overené rodinné recepty jej zmenili život. Ale nielen jej. Vďaka tomu, že sa podelila o vzácne prírodne tajomstvo, má úsmev na tvári čoraz viac Slovákov, ktorým záleží na tom, akú kozmetiku používajú a aký je jej pôvod.

Lucia Klebercová vyrába prírodnú slovenskú kozmetiku Dulcia. — Foto: archív Lucia Klebercová

BRATISLAVA 16. mája (Dobré noviny) - Bylinkárstvo a mastičkárstvo mali naprieč generáciami v sebe zakorenené snáď všetky slovenské ženy. Ako však plynul čas, táto jedinečná vlastnosť sa začala postupne vytrácať, až takmer úplne vymizla. Našťastie, zachovala sa v rodine Lucie Klebercovej (35), ktorá používa tradičné receptúry jej mamy a starej mamy z Horehronia. Rodinné tajomstvá si však nenecháva iba pre seba. Ručne vyrába poctivú tradičnú slovenskú kozmetiku, ktorá pomáha ľuďom s problematickou pleťou.

Lucia pochádza z malebnej dedinky Osrblie na strednom Slovensku, kam sa rada vracia z prostredia rušnej Bratislavy. Láka ju sem nedotknutá príroda, ale aj chvíle pokoja strávené na rodinnom gazdovstve. „K bylinkám a k práci s nimi ma priviedla hlavne moja maminka, ktorá pochádza z lazov neďaleko Brezna. Tam tých byliniek rástlo v lesoch neúrekom. Pre našu rodinu bolo úplne prirodzené, že sme sa pohybovali medzi sklenenými pohármi so sušenými rastlinkami a sušenými plodmi. Počas roka sme chodili bylinky zbierať podľa ich sezóny a varili sme z nich mastičky a jednoduché krémy. Moja mama napríklad nazbierala ihličie, naložila ho do medu a zakopala. Po dvoch mesiacoch ho vykopala, scedila a mali sme sirup proti kašľu,“ zaspomínala na chvíle detstva.

Všetko zmenilo tehotenstvo

Štúdiá ju však zaviali do hlavného mesta, kde sa rozhodla žiť a kde si spolu s manželom Robertom založili rodinu. „Počas tehotenstva sa mi však veľmi zhoršila pleť a potrebovala som vymyslieť zázrak, ktorý mi ju upraví. Prišla som na to, že žiadna bežne dostupná kozmetika mi nevyhovuje a že ju nechcem používať na svoju pleť a už vôbec nie na jemnú kožu môjho bábätka. A tak som si vyrobila vlastnú.“

Miešala overené mastičky podľa receptúr našich predkov a jej maminy z lokálnych slovenských byliniek. Do prírodných krémov spracúvala napríklad šalviu, mätu, šípky, levanduľu, nechtík, konope či borovicové ihličie. Svoju kozmetiku vyrábala priamo doma vo svojej kuchyni, a to všetko popri materskej dovolenke. „Keď si spomeniem, že úplne prvé pokusy o serióznu kozmetiku som prevádzala doma v hrncoch vo svojej kuchyni popri dvoch malých deťoch, tak ma oblieva pot. Alebo že sme krémy dávkovali čajovými lyžičkami a každý samostatne prevažovali,“ hovorí o svojich začiatkoch s tým, krémy vtedy zadarmo rozdávala rodine a kamarátkam, ktoré mali extrémne problémy s pokožkou a už im nezaberali ani hormonálne krémy z lekárne.

Foto: archív Lucia Klebercová

Záujem z jej okolia však napokon nabral také rozmery, že sa rozhodla založiť profesionálnu výrobňu, kde sa rodí značka prírodnej kozmetiky DULCIA natural. „Postupne ma však začala lákať aj príprava krémov, ktoré nielen liečia, ale aj skrášľujú,“ hovorí o svojich podnikateľských začiatkoch pred štyrmi rokmi. „Čítala som rôzne štúdie publikované v zahraničí a zistila som, že zaujímavých olejov je omnoho viac, ako som poznala. Našla som si základné recepty a začala som ich skúšať. Niektoré sa vydarili viac, iné menej. A tie som si potom začala upravovať podľa svojej potreby. Musela som si však výrazne doplniť vzdelanie v oblasti chémie či dermatológie.“

Ako sa varí fajnový krémový "koláč"

Kozmetika je založená na báze rastlinných a bylinných extraktov, čistých esenciálnych olejov, vzácnej ružovej vody a aloe vera. „Veľmi by som vyzdvihla v našej kozmetike práve ružovú vodu, ktorú používame vo všetkých našich krémoch. Je výnimočná, silná, voňavá. Bez nej by Dulcia Natural nebola tým, čo je,“ prezradila v rozhovore pre Dobré noviny.

Foto: archív Lucia Klebercová

Okrem tradičných, na Slovensku známych byliniek tak využívajú aj účinky tých exotickejších. Dôkladne však sledujú pôvod každej jednotlivej suroviny. „Nakupujeme ich len od overených dodávateľov. Napríklad nami používaná ružová voda je stále od toho istého jedného farmára z Bulharska, šípkový olej je z Južnej Ameriky z divo rastúcich šípok. Snažíme sa zaraďovať čo najviac surovín, ktoré majú BIO certifikát a boli získané voči prírode rešpektujúcim a šetrným spôsobom,“ prezradila filozofiu svojho podnikania.

Spôsob výroby Lucia rada prirovnáva k príprave fajnového krémového koláča: „Najprv sa totiž rozhodneme, na aký účel má byť náš krém/koláč určený, aké má mať vlastnosti. Potom pripravíme a nastavíme ideálnu receptúru. To môže trvať hodiny, ale aj týždne, kým recept vyladíme k dokonalosti. Následne nakúpime najkvalitnejšie možné suroviny a ide sa variť. Proces varenia prebieha takmer výlučne ručne. Najskôr si jednotlivé suroviny navážime, potom ich opatrne a láskyplne prilievame a zmiešavame. A napokon vo veľkých hrncoch za stáleho miešania zohrievame. Vo finále vznikne krásny jemný a nadýchaný krém,“ hovorí Lucia.

Gro výroby prírodnej kozmetiky je podľa Lucie ručné. Foto: archív Lucia Klebercová

Na jej výrobe spolupracujú s nemeckými laboratóriami a že je pre nich samozrejmé, že kozmetika nie je testovaná na zvieratách. Kozmetiku nájdete aj vo vybraných kamenných obchodoch s bio produktami a objaviť ju môžete aj na trhoch zameraných na handmade tvorbu. Spoznáte ju však vďaka obalu, na ktorom je motív krásnej slovenskej ľudovej výšivky v tvare srdca či kvetu.

Z ponuky si vyberie naozaj každý

„Produkty sú vhodné pre čerstvo narodené bábätká s jemnunkou a citlivou pokožkou až po pánsku kozmetiku, ktorá je prispôsobená mužskej hutnejšej koži. V tomto je krása prírodnej kozmetiky, ktorá ponúka svoje dary každému, pretože je nášmu telu prirodzená. (…) Nielen naše produkty, ale všeobecne prírodnú kozmetiku by som odporučila všetkým tým, ktorým záleží na svojom zdraví. Naša pokožka je najväčší orgán v ľudskom tele a dokáže absorbovať až 60 % toho, čo na ňu nanesieme. Mali by sme sa preto zaujímať, čo to je a v akej kvalite,“ konštatuje.

Foto: archív Lucia Klebercová

Podľa Lucie je veľmi náročné zorientovať sa v ponuke kozmetických firiem a vybrať si tú správnu kozmetiku. Dôvodom je to, že legislatíva podľa nej neupravuje nutné percentuálne zloženie prírodných zložiek, aby mohol byť krém zaradený do prírodnej kozmetiky. „Často sa objaví v produkte stopové množstvo prírodnej zložky a už je to prírodný krém. My sme v tomto veľmi transparentní a na našej stránke uvádzame presne všetky ingrediencie ako aj podiely bio zložiek na každom jednom produkte.“

Ak by ste sa však predsa len nevedeli zorientovať, využiť môžete aj ich online poradňu: „V rámci nej sa snažíme skutočne dôkladne posúdiť a odpovedať na konkrétne situácie, v ktorých potrebujú dámy poradiť. Verím, že práve osobný prístup je to, čo nás najviac odlišuje od masovej konkurencie.“

Šanca pracovať aj byť s deťmi

Kozmetika Dulcia sa okrem iné riadi zásadami Slow Cosmetics, podstatou ktorého (podobne ako pri slow fashion či slow food) je uprednostnenie zodpovedného prístupu ku svojim zákazníkom a kvality vstupných zložiek pred rýchlymi ziskami z masového predaja kozmetiky. Produkty sú miešané ručne, aby bola maximálne využitá liečivá schopnosť prírodných esenciálnych olejov bez ich tepelného znehodnotenia.

Na snímke Lucia Klebercová. Foto: archív Lucia Klebercová

Príbeh Lucky je však zaujímavý aj ľudsky. V malej rodinnej firme dáva totiž príležitosť aj ďalším ženám, pre ktoré je dôležité zladiť prácu a rodinu: „Viaceré z nich sú mamičky na materskej či proste mamy, ktoré sa chcú realizovať, milujú prírodu, milujú našu kozmetiku a sú o nej presvedčené, sú to všetko veľmi charizmatické a energické dámy a sme spolu veľmi radi....no a samozrejme si potrebujú privyrobiť, a tak sa proste striedame, kedy ktorá môže. Pomáhame si navzájom.“