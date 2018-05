TASR

Dnes o 12:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní Merkelová: Dieselová aféra nesmie brániť automobilkám v investíciách

Nemecká kancelárka oznámila, že vláda sa zatiaľ bude zaoberať ňou objednaným posudkom. Následne pozvú na stretnutie zástupcov obcí s najvyššou mierou znečistenia ovzdušia.

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. — Foto: TASR/AP

Berlín 16. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová je presvedčená, že nevyhnutné dôsledky dieselového škandálu nesmú nemecký automobilový priemysel brzdiť v investíciách. "Je našou úlohou povedať priemyslu: Sami musíte napraviť stratenú dôveru," povedala v stredu v nemeckom parlamente. Na druhej strane však "nemôže byť v našom záujme cez politické opatrenia oslabiť automobilový priemysel natoľko, že nebude mať silu vložiť niečo do investícií pre budúcnosť".

Kancelárka zdôraznila svoj skeptický postoj k technickým úpravám starších dieselových motorov, aby sa znížili emisie škodlivých plynov. Znamená to tisíce eur na každé vozidlo a dva až tri roky práce pre všetkých inžinierov. "Je to naozaj správna činnosť pre automobilový priemysel?" Podľa nej by sa mali všetky sily spojiť a branži povedať: "Musíte teraz investovať do mobility budúcnosti - do autonómnych vozidiel a alternatívnych pohonov. A v tom vás podporíme."

Merkelová oznámila, že vláda sa zatiaľ bude zaoberať ňou objednaným posudkom. Následne pozvú na stretnutie zástupcov obcí s najvyššou mierou znečistenia ovzdušia. Zároveň ohlásila ďalšie rokovania politikov a automobilového priemyslu v rámci tzv. dieselového fóra.