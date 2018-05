Arteta je favorit na post trénera futbalistov Arsenalu Londýn

TASR

Podľa britských médií sú rokovania už v pokročilom štádiu a Arteta uvažuje o zložení realizačného tímu. Otázna je budúcnosť Wengerovho asistenta Stevea Boulda.

Mikel Arteta, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 16. mája (TASR) - Mikel Arteta je favorit na uvoľnený post trénera anglického futbalového klubu FC Arsenal po Arseneovi Wengerovi. Podľa britských médií sú rokovania už v pokročilom štádiu a Arteta uvažuje o zložení realizačného tímu. Otázna je budúcnosť Wengerovho asistenta Stevea Boulda.

Tridsaťšesťročný Španiel pôsobil v Arsenal ako hráč v rokoch 2011 až 2016, bol aj jeho kapitán. Od júla 2016 je asistent Pepa Guardiolu v Manchestri City. "Ak sa rozhodne prijať túto ponuku, nebudem ho prehovárať. Pre mojich priateľov chcem to najlepšie a on je môj priateľ. Pokiaľ bude chcieť odísť, pochopím to, ide o jeho kariéru, jeho život a jeho rodinu," citoval Guardiolu portál The Guardian.