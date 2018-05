TASR

Dnes o 12:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vláda schválila druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia

Ministerstvo životného prostredia má zase pripraviť novelu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zjednodušiť sa má i proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo spolu s ďalšími rezortmi druhý balík opatrení, ktoré majú prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Tentoraz ich navrhuje celkovo 25. Balík má pomôcť zlepšiť rodinné podnikanie či odbúrať niektoré administratívne úkony pre zamestnávateľov, po ktorom najčastejšie podnikatelia volajú. Materiál v stredu schválila vláda.

Opatrenia vychádzajú z 200 podnetov a ich cieľom je zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných porovnaniach, zatraktívniť krajinu pre investorov a nastaviť prostredie tak, aby sa zamestnávateľom dobre podnikalo. Viaceré zmeny majú ministerstvá pripraviť do konca tohto roka. MH SR počíta aj s analýzou piatich postupov a regulácií, ktoré majú byť podkladom na prijatie ďalších zmien.

Po novom by sa tak mala zrušiť povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Ďalším opatrením je rozšírenie výnimky pri nelegálnej práci v prípade priamych rodinných príslušníkov aj pre iné formy podnikania. Zamestnávateľ tak bude môcť využiť výpomoc rodinného príslušníka pri dodržaní stanovených podmienok aj pri iných právnych formách podnikania bez hrozby pokuty od kontrolných orgánov alebo inej sankcie.

Zlepšiť by sa mali aj podmienky pre firmy, ktoré sa chcú zapojiť do systému duálneho vzdelávania a to tak, že sa má odstrániť zákonom ustanovený termín 30. september na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do tohto systému.

Podnikateľom má odpadnúť povinnosť predkladať niektoré doklady, ktoré je možné získať z verejne prístupných registrov. Zaviesť sa majú aj cielené systémové nástroje zamerané na podporu zvyšovania zručností zamestnancov v oblasti IT a komunikačných technológií.

Niekoľko opatrení pochádza aj z dielne rezortu dopravy. Zrušiť sa má miestna príslušnosť orgánu verejnej správy pri vydávaní inštruktorských preukazov pôsobiacich v autoškolách. Zaviesť sa má tiež elektronická služba pre vydanie karty vodiča do digitálneho tachografu. Odstrániť sa tiež majú duplicitné procesy pri povoľovaní stavieb.

Ministerstvo životného prostredia má zase pripraviť novelu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zjednodušiť sa má i proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. V tlačivách sa má tiež odstrániť povinnosť použiť pečiatku, pokiaľ má firma v Obchodnom registri SR uvedené, že pečiatku nepoužíva a upraviť postupy pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia pre tieto prípady.

Podnikatelia by mali byť aj lepšie informovaní o tom, v ktorých prípadoch potrebujú pri vybavovaní na úradoch overenie podpisu a aké originály dokumentov. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu má zabezpečiť, aby štátne inštitúcie už od fyzických a právnických osôb ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty.

Zjednodušiť sa má aj prístup k získaniu informácie o pridelenom daňovom identifikačnom čísle na portáli finančnej správy. Legislatívne sa má upraviť i mechanizmus riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia. Ďalej má rezort financií pripraviť novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa má zvýhodniť prevod podniku na priamych rodinných príslušníkov. "Daň z príjmu je domotivujúcim faktorom pri odovzdaní podielu nastupujúcej generácii," zdôvodňuje potrebu zmeny materiál MH SR. Zvýšiť sa má aj informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci.

Analyzovať sa budú súčasné postupy udeľovania prechodných pobytov cudzincom. "Prihlasovanie cudzincov na pobyt v SR, vybavovanie pracovných povolení, ako aj samotné konanie na cudzineckej polícii predstavuje neprimeranú záťaž," zdôvodňuje MH SR.

MF SR má prehodnotiť efektivitu daňovej zábezpeky na DPH. "Pre výrazné zníženie podvodov na nadmerných odpočtoch DPH stráca opodstatnenosť daňová zábezpeka. Táto povinnosť sa dotýka viacerých subjektov, ktorí nemajú zámer zneužívať daňový systém," uvádza sa v materiáli.