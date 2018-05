TASR

Dnes o 10:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Francúzska speváčka ZAZ vo februári opäť v Bratislave

Živelná a nespútaná umelkyňa, ktorej temperament už spoznalo aj slovenské publikum pripravuje na túto jeseň nový album a hneď po ňom turné, v rámci ktorého nevynechá ani Bratislavu.

Francúzska speváčka ZAZ vo februári opäť v Bratislave — Foto: Matyáš Theuer

Bratislava 16. mája (OTS) - Novodobá Edith Piaf predstaví svoje novinky v Incheba Expo Aréne 16. februára 2019.

ZAZ okúzlila svet skladbami v ktorých sa miešajú tradície gypsy jazzu, francúzskeho šansónu, melodického popu, swingu s príchuťou latina a flamenca.

Isabelle Geffroy si svoju popularitu tvrdo odpracovala a prečo vlastne ZAZ?

"Neznamená to nič - znie mi to ako Zorro...Prišlo mi to ľahšie zapamätateľné ako Isabelle", povedala o svojom umeleckom mene ZAZ.

Už od svojich 4 rokov vedela, že sa chce stať speváčkou, vyštudovala hudobné školy, spievala na uliciach Montmartru, od roku 2001 prešla viacerými bluesovými a jazzovými kapelami s ktorými vystupovala od Casablancy po Sibír, ale pozná aj publikum v Japonsku, Kolumbii, či dokonca v Egypte. Všade tam spievala okrem svojich vlastných piesní aj to najlepšie od Edith Piaf, Serge Gainsbourga, Charlesa Aznavoura, či amerického blues.

V roku 2006 sa vrátila do Paríža a o tri roky na to vyhrala v natrieskanej mekke hudobníkov - koncertnej sále Olympia spevácku súťaž mladých talentov.

Potom sa to všetko rozbehlo: Debutový album ZAZ, úspechy a ocenenia vo všetkých frankofónnych krajinách, druhý album recto Verso s hitmi On Ira a Si, tretí album Paris produkovaný Quincy Jonesom, čo bol jej splnený sen.

Na albume oprášila a do nového šatu obliekla všetky najkrajšie skladby o meste na Seine ako poctu francúzskej metropole, v ktorej našla druhý domov.

Na jej tohtoročnú albumovú novinku sa už určite teší aj početné slovenské publikum, ktoré si ju bude môcť vychutnať naživo v sobotu 16. februára 2019 o 19:00hod. v Incheba Expo Aréne Bratislava. Vstupenky od 39,- € v predaji siete Ticketportal.