Dnes o 09:16 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nagy uvažuje o konci kariéry, priorita deti: Rozhodnem sa v lete

Ladislav Nagy patril v Kodani medzi ťahúňov tímu a ukázal, že aj vo veku takmer 39 rokov má reprezentácii čo ponúknuť.

Ladislav Nagy, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 16. mája (TASR) - Produktivitu slovenských hokejistov na MS v Dánsku ovládol najstarší z nich. Ladislav Nagy patril v Kodani medzi ťahúňov tímu a ukázal, že aj vo veku takmer 39 rokov má reprezentácii čo ponúknuť. Napriek tomu však uvažuje o konci bohatej kariéry, definitívne by sa mal rozhodnúť v lete.

Nagya, ktorý oslávi narodeniny 1. júna, mrzela neúčasť vo štvrťfinále a tvrdí, že Slováci o ňu prišli už v úvodnom vystúpení proti Čechom. "Škoda, že sme nepostúpili. To isté sa udialo aj v Minsku v roku 2014. Tiež sme viedli 2:1, no 30 sekúnd pred koncom sme dostali gól a v predĺžení nám dali Česi ďalší. Hneď som vedel, že nám tie body budú chýbať. Keby sme vyhrali prvý zápas s Čechmi, mali by sme také sebavedomie, že aj keby sme nehrali dobre so Švajčiarmi, aj tak by sme ich zdolali," povzdychol si skúsený krídelník.

Neúčasť medzi najlepšou osmičkou ho škrela, ale celkovo hodnotil vystúpenie Slovákov pozitívne: "Dodržiavali sme systém a dobre sme bránili, máme najlepšie oslabenia. Chlapci odviedli perfektnú robotu. Škoda, že trochu škrípali presilovky. Proti Bielorusom to už bolo lepšie, niečo sme si k tomu povedali a dali sme góly." Nagy privítal angažovanie zahraničného odborníka Craiga Ramsayho na post trénera a na jeho práci vyzdvihol najmä zmenu v defenzíve: "Predtým bol strašný chaos v obrannom pásme a teraz sa veľmi dobre bráni, blokujú sa strely a dobre sa hrá s hokejkami. To potvrdili aj hráči v oslabeniach, odviedli vynikajúcu robotu a v štatistikách sme boli pred Švédmi, Fínmi či Kanaďanmi."

Ramsay povolal do kádra dokopy až deväť debutantov na turnaji, práve pre nich mal Nagy spolu s ďalšími skúsenými hráčmi vykonávať aj úlohu akéhosi mentora. Podľa skúseného útočníka sa so šampionátom popasovali novici dobre: "Je to pre nich veľká škola a dobrá skúsenosť. Je to dobré aj pre budúcnosť slovenského hokeja. Všetci dreli, bojovali a odviedli super prácu."

Nagy sa zatiaľ nerozhodol, či bude pokračovať v aktívnej kariére. Momentálne je pre neho priorita číslo jedna rodina. "Rozhodnem sa v lete. Sezóna bola dlhá, bola olympiáda, majstrovstvá, odohral som dosť veľa zápasov. Možno rýchlostne ešte stačím, ale kondične je to už iné a myslím si, že mladší hráči vydržia na ľade dlhšie. Možno úplne skončím a budem sa venovať deťom. Mám štvorročnú dcérku a dvojročného Tomáška, sú nádherní a celý rok som s nimi pomaly nebol. Chýba mi byť s rodinou," uviedol Nagy.

Lákadlom by pre neho mohol byť budúcoročný šampionát, ktorý sa uskutoční na Slovensku. Navyše, domáca reprezentácia by mala hrať svoje skupinové zápasy v jeho rodných Košiciach. "Neviem, či je to už na 100 percent, ale bolo by to dobré. Najmä pre zväz. Česko dajú do Bratislavy, tak tam budú vypredané haly, a keď bude v Košiciach Slovensko, tak aj tam. Podľa mňa pribudne do zväzu dosť veľa peňazí a dúfam, že sa dobre rozdelia pre mládež," dodal Nagy.

