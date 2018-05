TASR

Buc je s výkonmi na MS spokojný: Urobili sme lige dobrú reklamu

Hráči HK Poprad s Bucom na čele si svoje miesto v reprezentačnom tíme nielenže obhájili, ale patrili medzi najpríjemnejšie prekvapenia.

Na snímke druhý sprava slovenský útočník Dávid Bondra oslavuje svoj gól so spoluhráčmi, vľavo Michal Čajkovský, druhý zľava Andrej Sekera a vpravo Dávid Buc v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 16. mája (TASR) - Po zverejnení slovenskej nominácie na MS v hokeji do Dánska prekvapili azda najviac mená Dávid Buc, Dávid Bondra a Patrik Svitana. Hráči HK Poprad si však svoje miesto nielenže obhájili, ale patrili medzi najpríjemnejšie prekvapenia.

Ich hru pochválil aj generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan. Podľa neho bola popradská formácia výkonnostne druhá najlepšia. "Mali sme vydarený turnaj. Je načase, aby ľudia začali vážne vnímať našu ligu. Nie je to len nejaká hobby liga, je v nej skutočne veľa kvalitných hráčov. A tí, ktorí sa dostanú do národného tímu, tak ich je vidieť. Urobili sme dobrú reklamu a verím, že sa teraz bude o lige aj viac písať, a že dostane cveng aj do sveta. K tomu by mali prispieť novinári. Som rád, že sme si obhájili nomináciu," povedal Buc pre TASR.

Všetci traja hráči sa na MS predstavili premiérovo, s tímom sa chceli dostať čo najďalej. "Je mi to samozrejme ľúto, že sme prišli na turnaj, ale do vyraďovacích bojov sme sa neprebojovali. Neodohrali sme zlý šampionát, až možno na tri tretiny. Zbabrali sme prvý zápas, tie body nám potom chýbali," pokračoval Buc, ktorý porovnal kvalitu ligy s medzinárodným hokejom: "V každej lige sa ide v základnej časti možno na 70, či 80 percent. Ale v play off sa liga dvihne na oveľa vyššiu úroveň, ktorá by konkurovala aj na medzinárodnom fóre. Dovolím si tvrdiť, že to bolo aj vidieť, že sme sa nestratili."

Bucovi vyšiel najlepšie zápas proti Francúzsku (3:1), v ktorom nazbieral tri body za gól a dve asistencie. Spokojný bol však aj s ostatnými zápasmi: "Aj v zápase s Ruskom hrala naša päťka dobre, škoda, že sme nedali gól. Ale aj so Švédmi a Rusmi sme hrali dobre. Cítili sme sa výborne, aj sme sa a chalanmi rozprávali, že to je dobré. S Francúzskom sa mi síce darilo bodovo, ale moje výkony boli, myslím si, v poriadku aj v ostatných dueloch."

Najviac gólov strelili Slováci v poslednom zápase skupiny proti Bielorusku, v tomto dueli už o nič nešlo. V opačnom prípade by výsledok zrejme nebol až taký "divoký". "Myslím si, že každý hráč by mal v hlave, že o niečo ide. Určite by sme viac bránili, ale takto sme aspoň ukázali ofenzívnu silu mužstva," uzavrel Buc pre TASR.

