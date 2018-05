TASR

EÚ predstavila Obnovený program pre výskum a inovácie

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Brusel 15. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predstavila svoj príspevok do neformálnej diskusie na tému výskumu a inovácií a krokov potrebných na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy, ktorá sa uskutoční 16. mája 2018 v Sofii za prítomnosti hláv štátov a predsedov vlád.

Investície do výskumu a inovácií sú investíciami do budúcnosti Európy. Pomáhajú v celosvetovej hospodárskej súťaži a chránia sociálny model EÚ. Podľa EK "Obnovený európsky program pre výskum a inovácie" ponúka opatrenia, ktoré majú zlepšiť európske inovačné kapacity.

Podpredseda EK zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol, že EÚ má k dispozícii výskum na svetovej úrovni a silnú priemyselnú základňu, musí však viac pracovať na tom, aby tento základ priniesol úspechy. "Nové trendy, ako je umelá inteligencia a obehové hospodárstvo, zásadne zmenia spoločnosť a ekonomiku. Musíme konať rýchlo, aby sme boli schopní stáť na čele novej vlny inovácií a určovať smerovanie celosvetovej hospodárskej súťaže," opísal situáciu.

Podľa eurokomisára pre výskum, vedu a inovácie Carlosa Moedasa navrhovaných 100 miliárd eur pre budúci program EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021-2027) bude "obrovským stimulom". Dodal, že Európa potrebuje nový prístup k prelomovým inováciám, čo je možné vďaka Európskej rade pre inováciu a cieľavedomej koncepcii v oblasti výskumu a inovácií, ktorá osloví občanov, pritiahnuť viac súkromných investícií a rizikový kapitál.

Komisia víta rozhodnutie predsedu Európskej rady Donalda Tuska organizovať rozhovory medzi lídrami výskumu a inovácií a vyzýva, aby odborníci určili strategické smerovanie navrhovaných opatrení. Tie by mali zabezpečiť, že regulácie a financovanie budú orientované na inovácie, že sa krajiny EÚ stanú lídrami v inováciách, ktoré vytvárajú nové trhy a že sa spustia celoúnijné výskumné a inovačné misie, ktoré môžu siahať od boja proti rakovine, až po ekologickú dopravu, alebo oceány zbavené plastov.

Eurokomisia pripomenula, že aj napriek tomu, že Európa má len 7 % svetovej populácie, realizuje sa tu 20 % všetkých investícií do výskumu a vývoja, vzniká tu jedna tretina všetkých vysokokvalitných vedeckých publikácií a EÚ má vedúce miesto v odvetviach, ako sú farmaceutický a chemický priemysel, strojárstvo a móda.

Avšak v mnohých oblastiach Európa zaostáva. Firmy z EÚ vynakladajú menej na inovácie ako ich konkurenti (1,3 % HDP v porovnaní s 1,6 % v Číne, 2 % v USA, 2,6 % v Japonsku a 3,3 % v Južnej Kórei) a rizikový kapitál je v Európe málo rozvinutý. V roku 2016 investovali držitelia rizikového kapitálu v EÚ 6,5 miliardy eur v porovnaní s 39,4 miliardami eur v USA. Aj fondy rizikového kapitálu majú v Európe príliš malo kapitálu – v priemere 56 miliónov eur v porovnaní so 156 miliónmi eur v USA. V dôsledku týchto skutočností sa firmy sťahujú do prostredia, v ktorom majú lepšie šance na rýchly rast. V EÚ sídli len 26 tzv. unicorn startupov (začínajúcich podnikov v hodnote nad 1 miliardu USD) v porovnaní so 109 podobnými podnikmi v USA a 59 v Číne.

Mínusom je aj to, že verejné investície v celej EÚ nedosahujú ani 3 % HDP a náročnosť výskumu a vývoja je v regiónoch EÚ stále nevyvážená, keďže investície a výskum sa sústreďujú prevažne v západnej Európe. Okrem toho 40 % pracovnej sily v Európe nemá potrebné digitálne zručnosti.

Spravodajca TASR Jaromír Novak