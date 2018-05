Ružový pochod bude fandiť ženám bojujúcim za zdravé prsia

TASR

Ružové podujatie sa bude niesť v duchu jeho tohtoročného hesla #fandimezenam.

Bratislava 15. mája (TASR) - Jubilejný 10. ročník AVON Pochodu za zdravé prsia bude o fandení ženám. Opäť sa uskutoční v areáli Bratislavského hradu v sobotu 16. júna. Najväčšou novinkou projektu je zmena jeho názvu, už sa nebude pochodovať proti rakovine prsníka, ale za zdravé prsia. "Veríme, že optimizmus je dôležitý nielen v živote, ale aj v boji s chorobou," uviedla v pondelok na tlačovej konferencii Jana Pohorelská z usporiadateľskej kozmetickej spoločnosti.

Podujatie, ktorého organizátori chcú prekonať hranicu 5000 návštevníkov, štartuje o 10.00 sprievodným detským programom. Návštevníci sa postupne môžu tešiť na hudobné vystúpenia v podaní Tublatanky, Pavla Hammela, Kataríny Knechtovej, Bystrík bandy či Campana Batucady. Pre najmenších budú pripravené vystúpenia - Víla Ella, KLNKA - detský folklórny súbor a ďalšie. Súčasťou programu bude autogramiáda tvári projektu i talkšou so zaujímavými hosťami.

V celodennom programe nebude chýbať symbolická prechádzka Starým mestom, ktorá poslúži na šírenie myšlienky a povzbudí aj ostatných ľudí, aby sa pridali spolu s davom na Bratislavský hrad pomôcť zabojovať za dobrú vec. Konať sa bude v popoludňajších hodinách a trasa vedúca historickým centrom nepresiahne tri kilometre. Organizátori upozorňujú, že nie je bezbariérová, ale ani náročná.

Ružové podujatie sa bude niesť v duchu jeho tohtoročného hesla #fandimezenam. Myšlienku projektu za zdravé prsia pravidelne podporujú svojou účasťou na ružovom pochode jeho tváre. Medzi ambasádormi sú Nora Beňačková, Ada Straková, Hana Rapantová, Beáta Dubasová, Karin Habšudová či Maroš Kramár. Šíriť ušľachtilé posolstvo sa rozhodli a novými tvárami projektu sa stal mladý slovenský vloger ExplOited. Okrem neho sa do tohtoročnej kampane zapojila i moderátorská dvojica Mona Zázrivcová a Michal Sabo.

Od vzniku charitatívneho projektu, ktorého cieľom je starostlivosť o zdravie žien, zvýšenie povedomia verejnosti o rakovine prsníka a podpora výskumu v tejto oblasti, sa podarilo vyzbierať viac ako 1,4 milióna eur. "Boli preinvestované na rôzne workshopy, ktoré sa týkali prevencie, informácií o ochorení, možnostiach diagnostiky, na kúpu diagnostických prístrojov, za tých desať rokov sa nám podarilo veľa vecí," podčiarkla Karina Takovenko, nová generálna riaditeľka kozmetickej spoločnosti pre ČR a SR.

Vstupenkou na podujatie je pochodové Tričko, ktorého autorkou je módna návrhárka Klára Nademlýnská. Dostupné je v dámskom i pánskom vyhotovení. Detské tyrkysové tričko zdobí potlač špeciálne na túto príležitosť navrhnutého myšiaka. Tričká sú dostupné na www.zdraveprsia.sk alebo www.avon.sk. Vstup do areálu Bratislavského hradu bude povolený v Tričku Klára 2018, deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby majú vstup zdarma. "Výťažok z predaja tričiek poputuje na konto neziskovej organizácie Zdravá žena, ktorá je organizátorom a vyhlasovateľom verejnej zbierky AVON Pochod 2018," povedala pre TASR Pohorelská s tým, že peniaze budú použité na pomoc pacientkam, organizáciu workshopov pre vysoké a stredné školy po celom Slovensku, pre ženy so sociálne slabších rodín, ale aj ženy vo väzení.