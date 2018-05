TASR

Dnes o 16:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokejsti SR piaty rok po sebe bez štvrťfinále, Sekera: Mali sme na viac

Zverenci trénera Craiga Ramsayho pustili postupové karty z vlastných rúk už v pondelok, keď prehrali s Ruskom 0:4, čo znamenalo, že na štvrťfinále potrebovali pomoc Francúzov.

Na snímke slovenská striedačka, v pozadí sprava asistent trénera Róbert Petrovický a tréner Craig Ramsay, v popredí zľava Andrej Sekera, Michal Čajkovský, Marek Ďaloga a Dominik Graňák počas zápasu v základnej A-skupine Rusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 14. mája 2018 v Kodani. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti čakajú na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta už päť rokov. Prienik medzi najlepšiu osmičku sa im nepodaril ani tento rok v Dánsku, definitívne o tom rozhodli Švajčiari, ktorí v utorňajšom zápase zdolali Francúzsko 5:1 a postúpili ako poslední z A-skupiny.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho pustili postupové karty z vlastných rúk už v pondelok, keď prehrali s Ruskom 0:4, čo znamenalo, že na štvrťfinále potrebovali pomoc Francúzov. Tí však nemali proti Helvétom s ôsmimi hráčmi z NHL príliš šancu.

Slováci sa pripravili o možnosť po piatich rokoch si opäť zahrať medzi najlepšou osmičkou vlastnými chybami. Takmer po každom zápase v mixzóne opakovali frázu: "Treba hrať celých 60 minút". Práve niekoľkominútové výpadky v dôležitých dueloch ich pripravili o lepšie umiestenie.

V úvodnom stretnutí s Českom ich delilo od troch bodov iba desať sekúnd, no nakoniec získali len jeden. Proti Švajčiarom odštartovali veľmi pasívne, inkasovali a dostali sa pod tlak. Po úvodnom víkende tak mali na konte len jediný bod. "Ak by sme hrali celých 60 minút každý zápas, tak by sme mali určite dosť veľkú šancu byť vo štvrťfinále. Tie výpadky nás nakoniec mrzia - proti Švajčiarom, či ten koniec s Čechmi," povedal Andrej Sekera.

Nasledujúce dva zápasy s papierovo slabšími Rakúskom a Francúzskom zvládli a dobrý výkon podali aj v stretnutí s obhajcami trofeje zo Švédska, no nedokázali na neho nadviazať proti Rusom, kde taktiež akoby vypustili prvú tretinu. "Nemyslím si, že sa to ťažko opakuje. Normálne mužstvá to dokážu uhrať a neviem prečo my nie. Jeden zápas hráme super a druhý úplne odlišne. Neviem, či je to mentalita, ale vždy príde vymenené mužstvo, dostaneme pár gólov a až potom ožijeme," pokračoval kapitán SR.

Ten netajil veľké sklamanie už po prehre s Ruskom 0:4. Podľa Sekeru mal tohtoročný výber na viac a mal postúpiť do vyraďovačky. "Škrie ma to, lebo viem, že toto mužstvo má na viac. O to viac ma to hnevá, že nedokážeme hrať 60 minút osem zápasov v rade tak, ako by sme chceli," dodal.

vyslaní redaktori TASR ny wr