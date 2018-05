TASR

Dnes o 16:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Austrálski vedci objavili najrýchlejšie rastúcu čiernu dieru

Gigantická čierna diera je od Zeme vzdialená viac ako 12 miliárd svetelných rokov. Odhaduje sa, že je veľká ako 20 miliárd Sĺnk, pričom každý milión rokov narastie o jedno percento.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Sydney 15. mája (TASR) - Austrálski astronómovia objavili supermasívnu čiernu dieru, ktorá je najrýchlejšie rastúcim známym objektom vo vesmíre: každé dva dni pohltí hmotu zodpovedajúcu nášmu Slnku, píšu vedci z Australian National University's Research School of Astronomy and Astrophysics.

Gigantická čierna diera je od Zeme vzdialená viac ako 12 miliárd svetelných rokov. Odhaduje sa, že je veľká ako 20 miliárd Sĺnk, pričom každý milión rokov narastie o jedno percento, tvrdí Christian Wolf z Australian National University (ANU).

"Táto čierna diera rastie tak rýchlo, že žiari tisíckrát jasnejšie ako celá galaxia. Príčinou sú plyny, ktoré každodenne nasáva, pričom vzniká trenie a teplo," povedal Wolf.

Ak by sa toto "monštrum" nachádzalo uprostred našej galaxie, Mliečnej cesty, bolo by desaťkrát jasnejšie než Mesiac v splne a prežiarilo by všetky hviezdy na oblohe.

Takéto veľké a rýchlo rastúce čierne diery sú veľmi vzácne. Tú najnovšiu zachytila družica Gaia prevádzkovaná Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), ktorá sleduje nepatrné pohyby nebeských objektov.

Tento objav bol následne potvrdený pomocou spektrografu na 2,3-metrovom ďalekohľade ANU, ktorý sa nachádza na Siding Spring Observatory.

Svoj objav vedci podrobne popisujú v časopise Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA).