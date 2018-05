Kristína Jurzová

Recept na bazový sirup, ktorý nestojí takmer nič, sa stal absolútnym hitom internetu. Skúste ho aj vy

Naši predkovia ju nazývali Pánbožkova apatieka. A dobre vedeli prečo. Baza je totiž nielen chutná, ale predovšetkým zdravá. Ba čo viac, osvieži vás aj v tých najhorúcejších dňoch.

BRATISLAVA 15. mája (Dobré noviny) - Kým alergici jar preklínajú, milovníci zdravia z prírodnej lekárne sa práve radujú. Prišlo totiž obdobie, keď si môžeme pochutnať na baze a jedinečnom sirupe, ktorý si zvládnete hravo vyrobiť aj v domácich podmienkach.

Netradične teplá jar priniesla tohtoročnú bazovú úrodu o niečo skôr, no za rozkvitnutými bielymi kvietkami sa rozhodne oplatí vyraziť do prírody. Zbierajú sa v suchom počasí v máji, júni a júli – a to celé súkvetia so stopkou alebo bez stopky. Stačí si zadarmo vziať z prírody a urobiť si zásoby zdravého sladkého sirupu na celý rok dopredu.

Jednoduchý recept

Nie, nečakajú vás hodiny vyvárania. Recept je naozaj jednoduchý a zvládne ho hocikto. Do väčšej nádoby si v pomere 1:1 dáte vodu s cukrom a varíte dovtedy, kým sa cukor nerozpustí. Zmes necháte vychladnúť a až potom tam pridáte kvety bazy. V tomto prípade platí, že čím viac ich je, tým lepšie.

Foto: Max Pixel

Kvety zbavte zbytočných stoniek, no rozhodne ich pred použitím neumývajte. Je totiž dôležité, aby na nich zostalo čo najviac peľu, pretože práve on dodáva sirupu tú znamenitú bazovú chuť. Následne do zmesi nakrájajte plátky citrónu a nechajte odstáť asi dva dni. Tekutinu potom preceďte do inej väčšej nádoby, aby ste ju zbavili "nečistôt".

Následne lahodný sirup prelejte do menších fliaš a poriadne uzavrite. Ak však chcete, aby vám dobrota vydržala až do zimných mesiacov, môžete ju zamraziť v sáčkoch na ľad.

Zdravie po celý rok

A prečo sa vlastne oplatí vyrábať svoj vlastný domáci sirup? V kvietkoch i plodoch bazy čiernej sa nachádzajú vzácne látky. Obsahuje napríklad vitamíny A a C, ale aj cenné flavonoidy. A hoci naši predkovia kedysi nevedeli, čo presne v tej baze je, jej blahodárne účinky poznali, a preto túto rastlinu ľudovo nazývali Pánbožkova apatieka.

Šťavu z nej pomáha pri problémoch s obličkami a mechúrom, tiež podporuje srdcovú činnosť, zmierňuje bolesti a má protizápalové účinky. Okrem sirupov plody možno spracovať aj do džemov či rôznych liečivých odvarov a limonád, ktoré vás osviežia aj v tých najhorúcejších dňoch. Ba čo viac, ak sa dáte na pestovanie bazy čiernej, môžete si oddýchnuť v jej tieni a vypiť si pod ňou vari ten najzdravší a najchutnejší sirup zároveň.