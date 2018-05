TASR

Schimmelpfennig: V procese tvorby nevidím, nepočujem, musím sa uzavrieť

Nemecký dramatik otvorí festival v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, ktoré bolo kedysi scénou SND, kde sa uskutočnila aj slovenská premiéra jeho hry Arabská noc.

Na snímke nemecký dramatik a tohtoročný patrón festivalu Nová dráma/New Drama Roland Schimmelpfenning počas tlačovej konferencie 14. mája 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 14. mája (TASR) - Najčastejšie uvádzaný súčasný nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig odložil všetky svoje projekty, pricestoval do Bratislavy, aby tu v pondelok otvoril festival Nová dráma/New Drama 2018. "Považujem za veľmi cenné a dôležité vidieť, čo sa deje v divadle v iných krajinách, zároveň to umožňuje človeku vyčistiť si hlavu a načerpať nový pohľad na divadlo. Niekedy je potrebné zatvoriť dvere, inokedy otvoriť okná dokorán," uviedol na stretnutí s novinármi tohtoročný patrón festivalu.

Prezradil aj to, na čom pracoval v čase pozvania na festival, kedy s jeho organizátormi nekomunikoval. "Na adaptácii Homérovej Odysey, skoro som sa z toho zbláznil, ale to je normálne, to sa mi stáva vždy. A vždy, keď nejaké dielo dokončím, zabudnem, aký náročný to bol proces. Chvalabohu, že človek zabudne, inak by som už nikdy nič nenapísal," doplnil autor inšpiratívnych textov ťažkých na interpretáciu a zaujímavých na herecké stvárnenie. "V procese tvorby nevidím, nepočujem, musím sa skutočne uzavrieť, všetky vplyvy a ruchy prichádzajúce z vonku musím obmedziť na minimum," priznal dramatik s tým, že v novom projekte sa zaoberá témou nové médiá a internet. "Z terajšieho pohľadu je to tá najťažšia vec, na ktorej som kedy pracoval. Najradšej by som si vytrhal vlasy, nemám poňatia, ako to dopadne, ale to je normálne, tak je to vždy," doplnil k hre, ktorú pripravuje pre divadlo vo švédskom Malmö. Na leto 2019 zasa plánuje hru 100 piesní v divadle v Stuttgarte.

Schimmelpfennig otvorí festival v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, ktoré bolo kedysi scénou SND, kde sa uskutočnila aj slovenská premiéra jeho hry Arabská noc ovenčená divadelnými cenami Dosky. Aký má nemecký dramatik vzťah k svojim starším hrám? "Hotové diela, ktoré sa dostanú do sveta, sú z môjho pohľadu uzavreté, žijú si svoj vlastný život. Nepatrím k tým, ktorí stále žijú tým, čo kedysi robili. Keď sa pozerám na staršie texty, pripadajú mi cudzie ako texty niekoho iného. Arabská noc bola pre môj kreatívny rozvoj nesmierne dôležitá, pretože som neplánovane našiel naráciu, ktorá umožňuje zobraziť na javisku niečo, čo je v podstate nemožné," konštatoval autor, ktorého hry sa doteraz hrali s veľkým úspechom vo vyše 40 krajinách a vychádzajú knižne po nemecky aj v cudzojazyčných prekladoch. "Zároveň, keď sa pozriem spätne, naozaj sa čudujem, ako sa zmenil svet. Už samotný názov Arabská noc, keby som ho použil dnes, vnímal by sa v úplne inom kontexte, ako to bolo pred 18 rokmi."

Aké prianie adresuje novej dráme na slávnostnom otvorení festivalu? "Aby bola úprimná sama k sebe, aby vstupovala do dialógu s publikom, ale aj s vonkajším svetom. Mám rád prekvapenia, divadlo nie je afirmatívne, kladie otázky, núti nás na hodinu alebo dve vidieť svet inými očami, čo nás môže niekedy vyčerpávať, ale ide o to, aby sme niečo objavili alebo objavili niečo nanovo," vyhlásil Schimmelpfennig, slovenským divadelníkom známy predovšetkým ako autor dramatických textov so špecifickou formou, svojskou atmosférou, neprehliadnuteľnou jazykovou štruktúrou. Viacero jeho hier inscenovalo Mestské divadlo Žilina. Jeho dramatické texty Arabská noci, Predtým/potom, Žena z minulosti, Push Up 1-3, SEČ (stredoeurópsky čas), Ídomeneus postupne od ich prvého uvedenia na slovenských javiskách v roku 2004 odhaľovali krok za krokom autorovo dramatické zmýšľanie, vývin námetov, zmeny v jazykových štruktúrach.

Aké témy zaujímajú dramatika v súčasnosti? "Nové médiá, prepojenia internetu, témy ako ja a môj počítač, ja a môj mobilný telefón alebo Facebook. Kladiem si otázku, akým spôsobom je vôbec možné znázorniť tieto témy v divadle. Ďalej ma zaujíma globalizácia, imigrácia, ale aj téma roztvárajúcich sa sociálnych nožníc - téma bohatých a chudobných. Sú to veľké výzvy, pretože ide o veľmi široké a komplexné témy, ale zaujímajú ma aj nadčasové témy, ktoré sa neriadia podľa toho, čo sa píše v novinách," povedal pre TASR Schimmelpfennig.

Návštevníkom Novej drámy ponúkne i masterclass, po ktorom bude nasledovať diskusia a prezentácia zborníka Schimmelpfennigových hier, ktorý vydal Divadelný ústav. Prvý knižný výber drám uznávaného nemeckého dramatika v slovenskom jazyku obsahuje tri u nás doteraz nepreložené ani neinscenované hry - Ríša zvierat, Čierna voda a Zimný slnovrat.