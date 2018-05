TASR

Zdravotnícki asistenti sa majú volať praktické sestry

Cieľom premenovania je zlepšiť pre absolventov stredných zdravotníckych škôl ich spoločenské postavenie a tým zvýšiť záujem o toto povolanie.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 15. mája (TASR) - Zdravotnícki asistenti by sa po novom mali volať praktické sestry. Navrhuje to deväť z 11 poslancov parlamentného zdravotníckeho výboru v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o zdravotnej starostlivosti. "Názov praktická sestra zodpovedá ich kompetenciám a zaradeniu," vysvetlil predseda výboru Štefan Zelník (SNS). Výbor sa pri návrhu inšpiroval Českou republikou, kde už táto zmena platí.

"Cieľom premenovania je zlepšiť pre absolventov stredných zdravotníckych škôl ich spoločenské postavenie a tým zvýšiť záujem o toto povolanie," povedal Zelník. V systéme podľa jeho informácií ostáva pracovať len 10 percent takýchto absolventov. Praktické sestry by podľa jeho slov mohli študovať aj na vysokej škole, ale už popri zamestnaní.

Poslanec Alan Suchánek (OĽaNO) pripomenul, že zdravotnícki asistenti sú často "dehonestovaní" na sanitárov, ktorí nepotrebujú zdravotnícke vzdelanie. "My máme tabuľkové miesto sanitár/zdravotnícky asistent. Zdravotnícky asistent by mal dostať mzdu 720 eur, sanitár môže mať aj minimálnu mzdu," priblížil. Pre riaditeľov nemocníc je potom výhodnejšie brať na toto tabuľkové miesto sanitárov. Zdravotnícki asistenti pritom vyhláškou z 1. marca 2017 získali ďalšie kompetencie.

Podľa poslancov sa zmenou napraví súčasný stav, ktorý vznikol nesprávnou implementáciou európskej smernice. "Nesprávnou aplikáciou európskej smernice sa stalo to, že pre zdravotnú sestru je požadované vysokoškolské vzdelanie. Stredné zdravotnícke školy sa dostali do útlmu," pripomenul Zelník. "Stredné zdravotnícke školy majú pritom študijný program oveľa náročnejší, ako potrebujú zdravotnícki asistenti," dodal. Aj preto v marci 2017 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá rozširuje kompetencie zdravotníckych asistentov.

Návrh podporuje aj Asociácia nemocníc Slovenska. "Nejde len o zmenu názvu zo zdravotníckeho asistenta, ale o vytvorenie praktickej sestry s tým všetkým, čo praktická sestra obnáša, tam kde to potrebujú pacienti. Takto sa konečne vytvorí hierarchia, ktorá zdravotníctvu pomôže najneskôr do troch rokov," povedal jej predseda Marián Petko. Dodal, že zmenu podporuje 85 percent námestníčok pre ošetrovateľstvo v nemocniciach združených v asociácii.

K podpore sa pridal i prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth. "Pre nás je nedostatok zdravotníckeho personálu veľmi dôležitý. Aj z hľadiska toho, že naše ambulancie sú viazané na materiálovo-technické vybavenie, kedy musí byť lekár a sestra," povedal s tým, že sestier je málo a niektoré ambulancie kvôli tomu zanikajú.

K návrhu sa vyjadrila aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov. Apeluje na prepracovanie vzdelávacieho programu praktická sestra, čím by sa podľa nej mal zaoberať odborný tím aj so zastúpením stavovských organizácií. Navrhuje tiež zlepšiť komunikáciu o podobných návrhoch. "Tieto informácie sme sa dozvedeli z masmédií a neboli sme o tom informovaní," povedal jej hovorca Patrik Moškurjak. "Stredné zdravotnícke školy sú pripravené na zmeny, ktoré ich čakajú. Máme navrhnuté zmeny pre štátny vzdelávací program a verím, že táto zmena situáciu v ošetrovateľskom vzdelávaní a nedostatku ošetrovateľského personálu vyrieši," povedal prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl Miroslav Sekula.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek avizovala, že sa k návrhu vyjadrí v utorok poobede.