Karolína si so svojou značkou Folková podmanila Slovensko. Aj vďaka nej sa tradície opäť vracajú do mestských ulíc

Karolína si svojou Folkovou podmanila Slovensko. Jej tvorba je inšpirovaná tradíciami, na ktoré je právom hrdá.

BRATISLAVA 15. mája - Horehrončanka Karolína Hrušková je hrdá Slovenka, ktorej srdce si získali naše tradície a remeslá. Dôkazom je aj jej práca a tvorba. Šikovné a zlaté ručičky mladej žienky si milovníčky folklóru a modrotlače môžu s úsmevom užívať. Kraj odkiaľ pochádza, nie je podľa jej slov ovplyvnený módnou folklórnou vlnou. Tu ľudia týmto ošiaľom žijú roky-rokúce úprimne a zo srdca. Karolína si svoju záľubu preniesla aj do svojho životného povolania. Vďaka nej vznikla značka Folková, ktorá sa v jej hlave zrodila pred tromi rokmi. Zákazníčky jej prácu obdivujú a milujú. Aj keď sa niekoľkokrát na ceste za svojím snom popálila, nikdy nezabudla na poctivosť, milotu a najmä ústretovosť.

Svoje výrobky nerobí ako na páse. Keď má záujemca špeciálnu prosbu, Karolína neváha a vždy sa snaží splniť svojim zákazníčkam, čo im na očiach vidí. Tak, ako akákoľvek iná tvorba, aj Folková si vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti, nápadov, kreativitu a dobrý deň. Všetky tieto aspekty sa v krásnej žienke Karolíne skrývajú, a preto si my parádnice môžeme šatník doplniť kúskom, ktorého celý proces má na svedomí práve hrdá Horehrončanka. Karolína Hrušková pre Dobré noviny prezradila všelijaké zaujímavosti.

Karolína ste zakladateľkou značky Folková. Čím je vaše „dieťa“ špecifické a inšpirované? Kedy sa vám prvýkrát vnukla myšlienka, že toto je tá správna cesta a vy sa chcete venovať niečomu rýdzo slovenskému?

Láska k remeslu ma priviedla až k mojej značke, ktorej sa naplno venujem 3 roky. Je inšpirovaná pravým slovenským remeslom – či už výšivkárskym alebo modrotlačou, ktorá má u mňa dôležité miesto. Predtým som popri vysokej škole tvorila vyšívané doplnky pre seba, okolie a neskôr pre moje zákazníčky. Práve tie ma nakopli natoľko, že sa po ukončení štúdia „Folková“ stala mojím zamestnaním a dávam do nej všetok svoj čas. To, že to bude moja cesta už na niekoľko rokov, by mi v tom čase ani len nenapadlo.

Posledné roky sa folklór stal inšpiráciou pre mnohých, dostal sa do popredia a objavuje sa stále viac. Mali ste k tomuto štýlu blízko už od malička alebo vás pohltila „moderná“ doba návratu?

Pochádzam z Horehronia, kde má folklór svoje nezameniteľné miesto a je stále súčasťou života obyvateľov jednotlivých dedín. Folklórne festivaly, ľudové zábavy či kroje, ktoré si tetušky stále obliekajú, poukazujú na to, že tu nie je potrebná žiadna „módna vlna“, pretože tým skrátka ľudia žijú. Samozrejme, nie je tak bežnou súčasťou ako v minulosti, no nájde sa tu nejedna šikovná výšivkárka, čo je úžasné. Pre mňa je to, kde žijem, natoľko inšpirujúce, že tvorím to, čo tvorím.

Dávate si záležať na kvalite, čo je poznať už na prvý pohľad a omak. Kde zháňate materiál, látky a najmä nite, s ktorými šijete?

Čo sa týka materiálov, mám už svoje zdroje, ktoré nesklamú. Mnohokrát som sa však popálila a v podstate som spôsobom pokus-omyl prišla na to, kde nájdem to najlepšie. Modrotlačová látka je napríklad úplne niečo iné, ako nájdeme v bežných galantériách látku pod názvom „modrotlač“. Mnoho výrobcov šije z látok, ktoré sú jej napodobeninou, no verím tomu, že po spoznaní pravej modrotlače, by už inú ani nechceli. Vyšívacie nite nekupujem, mám ich od starých vyšívačiek toľko, že mi snáď vystačia aj do konca života. Aj keď občas ma pochytí nákupná horúčka a doplním svoju zbierku novými odtieňmi.

Tvoríte sama alebo máte výpomoc? Predsa len realizácia od prvotnej myšlienky až po hotový produkt nejakú „chvíľu“ trvá, stíhate všetko sama? Akým procesom si jednotlivé výrobky prechádzajú?

Momentálne tvorím sama, aj keď pomoc mám naozaj z každej strany. Všetky výrobky prechádzajú mojimi rukami. Proces výroby je dosť zdĺhavý – začína skicou, strihaním, vyšívaním, šitím, fotením, nehovoriac o komunikácii so zákazníkom. Vyšívanie zaberá hodiny až dni, no všetky ostatné úkony sú tiež časovo náročné. Je pre mňa dôležité si prácu správne rozložiť, aby som nebola v strese, či všetko stihnem. Je však pravda, že jej venujem naozaj maximum času.

Čo všetko môžu záujemkyne vo vašej ponuke nájsť? Vyrábate aj výrobky na objednávku a podľa predstáv jednotlivých zákazníčok? S čím najkurióznejším ste sa stretli?

Momentálne u mňa zákazníčky nájdu vyšívané opasky, sukne, šaty, tašky a motýliky. Všetky výrobky najprv vytvorím vo svojej veľkosti. Tie sa nafotia a následne si zákazníčky môžu jednotlivé veci nechať ušiť na mieru. Mnohokrát sa stane, že majú inú predstavu o výšivke či farebnosti, a tak im ich upravím podľa želania. Niektoré z nich chodia ku mne a tvoríme spolu za pochodu, čo by k čomu najlepšie pasovalo. Iné nechávajú všetko na mňa a môj vkus.

Pri ručných prácach treba vlastniť jednu dôležitú vlastnosť a tou je trpezlivosť. Mali ste ju vždy alebo ste si ju postupne museli vybudovať? Sú dni, kedy aj vaše nervy zlyhajú a prácu radšej odložíte na neskôr?

Myslím, že som veľmi trpezlivý človek, inak by som nemohla robiť to, čo robím. Nedokážem byť ale koncentrovaná pri výšivke príliš dlho, preto jednotlivé úkony striedam. Ale mám aj ja lepšie či horšie dni. Keď sa mi nedarí, strihám a šijem motýliky, traky. Už to mám v ruke. Keď sú dni lepšie, vymýšľam a kreslím nové návrhy na výšivky alebo vyťahujem nové strihy oblečenia, aby som sa učila niečo iné.

Ľuďom, ktorí niečo tvoria, pracuje hlava neustále. Je to tak aj vo vašom prípade? Keď vás prepadne nápad, alebo sa stretnete s nejakou inšpiráciou, zaznamenávate si ich niekam?

Stopercentne. Vypnem naozaj asi len v spánku, akonáhle sa ráno (5:30) zobudím, plánujem všetko, čo musím v ten deň stihnúť a do večera sa nezastavím. Nápadov mám kopec, ale tým, že je moja práca časovo náročná, nestíham všetko realizovať, takže si ich posúvam aj s mojím diárikom nápadov na neskôr.

Na trhu ste už nejaký ten čas, čo od vás môžeme očakávať najbližšie? Prezradili by ste našim čitateľom, aké máte plány do budúcna?

Momentálne ma naplno zamestnáva svadobná sezóna, takže novinky pripravujem postupne. No v spolupráci so slovenskou firmou je v procese už aj nová kolekcia postelí, na ktoré sa veľmi teším. Bude to niečo iné, no zaujímavé. Okrem toho v najbližšom čase pribudnú u mňa nové výšivky, na ktorých v týchto dňoch pracujem.