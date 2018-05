Nikoleta Bugalová

Dnes o 17:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dievča chcelo zachrániť poníka pred utratením. Nechalo ho poslať k nič netušiacej babičke

Má len trinásť rokov, ale srdce na správnom mieste. Vynašla sa a originálnym spôsobom dokázala zachrániť život poníkovi.

— Foto: Repro foto Mirror

STOKE ON TREND 16. mája - Predstavte si, že vo svojej záhrade nájdete poníka, ktorý je v zanedbanom stave. Ako by ste asi reagovali? Asi by ste boli poriadne zmätení a nechápali, čo sa deje. Presne tak reagovala aj obyvateľka britského mesta Stoke on Trend, babičku vynaliezavej 13-ročnej dievčiny.

Inzerát zmenil žene ráno

Trinásťročné dievčatko našlo na internete inzerát, kde neznáma žena ponúkala ako dar svojho poníka. Vraj ho už nechcela a ak sa nikto neozve na jej inzerát, bude ho musieť dať utratiť. Poníka by v takom prípade dala uspať a tým by sa jeho cesta na svete skončila. Dievčatko poníka nenechalo napospas osudu a ihneď kontaktovalo ženu, ktorá chcela poníka darovať.

Dievčina bez váhania do mailu napísala adresu svojej babičky, pretože vedela, že svoju adresu nemôže uviesť. V jedno ráno u jej babičky zazvonil muž, ktorý poníka vyložil na záhrade a bez slova odišiel.„Nikdy v živote by som nepovedala, že jej niečo také napadne,“ vyjadrila sa babička dievčiny, ktorú poník v jej záhrade poriadne prekvapil.

Nakoľko dievčina o svojom pláne nikomu nepovedala, bola babička veľmi prekvapená a zároveň zmätená, prečo je cudzí poník na jej záhrade. Okamžite kontaktovala všetky príslušné orgány a prosila ich, aby poníka odviezli. Nakoniec si pre neho prišli z anglickej organizácie na ochranu zvierat RSPCA. „Nevieme, odkiaľ poník pochádza, ale bol vo veľmi zúboženom stave, očividne s ním nebolo dobre zachádzané,“ povedala doktorka Melvinová.

Dokonca dôstojník Rachel Andrews povedal: „Vidíme, že práve mladí poníci sú často v dezolátnom, zanedbanom stave. Ich majitelia o nich nejavia záujem.“

Foto: Repro Foto Mirror

Koniec dobrý, všetko dobré

Poník dostal meno Pan Melvin Andrews a je v plnej starostlivosti u odborníkov u organizácie RSPCA. V organizácii dúfajú, že nájdu poníkovi nový domov. Myslíme si, že to, ako sa dievčatko zachovalo, je obdivuhodné. Krásne je už len to, že na inzerát reagovala, aj keď vedela, že poník u babičky zostať nemôže. Je vidieť, že má srdiečko na správnom mieste.