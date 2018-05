TASR

Dnes o 19:25 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Slováci podľahli Rusom, šance na postup sa výrazne zmenšili

Slovákom nepomohla ani hra bez brankára, v závere pridali dva góly do prázdnej bránky Šalunov a Michejev.

Na snímke smutní slovenskí hokejisti po prehre 0:4 s Ruskom po zápase v základnej A-skupine Rusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 14. mája 2018 v Kodani. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom šiestom zápase na MS v Kodani s Ruskom 0:4 a skomplikovali si postup do štvrťfinále. Ten už nemajú vo svojich rukách.

Zverenci Craiga Ramsayho figurujú na piatej priečke a majú na konte osem bodov. Švajčiari sú štvrtí, majú o bod viac a navyše aj lepší vzájomný zápas (2:0). Slováci sa musia spoliehať na prehru Švajčiarska v utorňajšom stretnutí s Francúzskom a zároveň vo svojom záverečnom skupinovom zápase zdolať Bielorusko.

Rusko rozhodlo už v prvej tretine, keď sa presadili Maxim Mamin a Nikita Gusev. Slováci od druhého dejstva zlepšili hru, vypracovali si šance, no skórovať sa im nepodarilo. V závere pridali dva góly do prázdnej bránky Maxim Šalunov a Iľja Michejev.

Slováci nastúpia na svoj záverečný duel proti Bielorusku v utorok o 16.15 h, Rusi si večer zahrajú o prvé miesto v skupine so Švédskom. Švajčiari nastúpia proti Francúzom o 12.15 h.

A-skupina (Kodaň): Rusko - Slovensko 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Góly: 12 Mamin (Sošnikov), 17. Gusev (Dacjuk, Zajcev), 59. Šalunov (Sošnikov), 60. Michejev (Barabanov, Šalunov) Zostavy: Rusko: Šesťorkin - Kiselevič, Gavrikov, Zajcev, Nesterov, Bereglazov, Jakovlev, Trjamkin – Dadonov, Anisimov, Grigorenko - Kaprizov, Dacjuk, Gusev - Sošnikov, Šalunov, Mamin - Michejev, Kablukov, Barabanov - Bučnevič Slovensko: Čiliak – Čajkovský, Sekera, Graňák, Fehérváry, Jaroš, Ďaloga, Grman, Jánošík – Jurčo, Krištof, Nagy – Haščák, Hovorka, Bakoš – Svitana, Buc, Bondra – Cingel, Marcinko, Kudrna

Do prvej šance sa dostal už v 2. minúte Gusev, na druhej strane to skúšal Nagy. Rusi si vypracovali tutovku v 5. minúte a takmer z toho bol gól, Dacjukov bekhend skončil na hornej žrdi. Slováci si v úvode zahrali presilovku, ale okrem jednej Sekerovej strely počas nej veľa nevymysleli. V 8. minúte sa predviedol Čiliak výborným zákrokom lapačkou pri tutovke Dadonova. Tlak Rusov sa ešte znásobil, keď išiel na trestnú Jurčo.

Slovenský brankár bol v plnej permanencii, pri šanci Zajceva stihol stiahnuť betóny, následne zneškodnil ďalší pokus Dadonova. V 12. minúte však už Rusi udreli. Po rýchlom prechode do útoku najprv vystrelil sprava Mamin, po ňom aj Sošnikov, Čiliak obe strely vyrazil, no druhá sa odrazila na druhú stranu, kam si poza bránku dokorčuľoval Mamin a zasunul puk do odkrytej siete - 1:0.

Rusi dominovali aj ďalej, lepšie korčuľovali, vyhrávali osobné súboje a ich prihrávky mali myšlienku. Výborne bránili stredné pásmo a Slováci sa dostávali pred Šesťorkina len veľmi zriedka. V 17. minúte navyše pridali so šťastím druhý gól, Gusevova strela sa odrazila do bránky od korčule Čajkovského - 2:0. V závere mal šancu na zníženie v oslabení Marcinko, bola to len druhá strela Slovákov v úvodnej časti, Rusi ich poslali na Čiliaka 17.

Tesne pred koncom išiel krátko po Jurčovi na trestnú aj Čajkovský a súper mal k dispozícii minútu a 31 sekúnd dlhú presilovku o dvoch hráčov rozdelenú prestávkou.

Počas nej Rusi niekoľkokrát ohrozili slovenskú bránku. Najväčšiu šancu mal Anisimov, po strele Grigorenka poskakoval puk pred odkrytou bránkou, ale ruský center ho nedokázal zasunúť dnu. Krátko po presilovke mal šancu na druhej strane Buc, ale Šesťorkin si poradil. Rusi mali v ďalších momentoch veľkú prevahu, slovenskí hráči boli ako na kolotoči a pred Čiliakom neustále horelo.

V 26. minúte napálil jeden z ruských zadákov žrď. Slováci však postupne zlepšili hru a oveľa častejšie sa dostávali pred súperovu bránku. V 31. minúte si vypracovali súvislejší tlak a prvá formácia bola blízko ku kontaktnému gólu. Najprv sa Jurčo snažil tečovať strelu Čajkovského, vzápätí mieril tesne vedľa Krištof a potom vypálil spomedzi kruhov opäť Jurčo, no Šesťorkina neprekonal.

Zverenci Craiga Ramsayho si zahrali od 34. minúty druhú presilovku v zápase, strieľali častejšie, ale do vyložených šancí sa nedostali. V 36. minúte išli do prečíslenia Marcinko s Cingelom, ale prvý menovaný zvolil strelu, s ktorou si Šesťorkin poradil. V závere ho vyskúšal z ľavého kruhu aj Bakoš, no ani on neuspel.

V 41. minúte získal Bondra puk a posunul ho Svitanovi, ktorý namieril tesne vedľa pravej žrde. Krátko nato skončil po súboji s Graňákom a tvrdom náraze na mantinel na ľade Kaprizov, ale po chvíli vstal a s pomocou odkorčuľoval na striedačku. Slováci nevyužili ani ďalšiu početnú výhodu, aj keď počas nej boli blízko ku gólu.

V 45. minúte poslal štipľavú strelu z pravého kruhu Nagy, Šesťorkin len vyrazil a Jurčo takmer dostal puk do siete. V ďalších minútach im už nezostávalo nič iné, len otvoriť hru a diváci sa bavili ofenzívnym hokejom. Útok striedal útok a šance boli na oboch stranách.

V 51. minúte mohol definitívne rozhodnúť Dadonov, ale nedorazil puk za Čiliaka. Slovákom nepomohla ani hra bez brankára, v závere pridali dva góly do prázdnej bránky Šalunov a Michejev.

Andrej Sekera, kapitán SR: "Rusi boli lepší vo všetkom, počas celého zápasu a takmer nám nepožičali puk. My sme hrali veľmi veľa času iba v rohoch klziska. Mrzia nás stratené body vo všetkých zápasoch, žiaľ, taká je realita."

Tomáš Marcinko, útočník SR: "Keď nedáme gól, ťažko môžeme pomýšľať na víťazstvo. V prvej tretine sme mali byť aktívnejší a viac sa tlačiť do bránky. Potom to už bolo lepšie, ale nedali sme gól ani z presiloviek a to je veľká škoda. Mali sme to vo svojich rukách, teraz je to už ináč. V utorok je rozhodujúci deň a my stále veríme."

Michal Krištof, útočník SR: "V prvej treine sme akoby neboli dostatočne pripravení. Nezachytili sme úvod a prehrávali sme 0:2. V druhej a tretej tretine sme hru vyrovnali, ale nepremenili sme presilovky a bez gólu sa nedá vyhrať. Ak hráme naplno, môžeme hrať s každým, ale doplatili sme na slabú koncovku. Uvidíme, ako to dopadne, my však musíme hrať v utorok na víťazstvo bez ohľadu na situáciu."

Marek Čiliak, brankár SR: "Nie je to prvý zápas, v ktorom sme nezachytili začiatok. Aj teraz sme začali hrať až od druhej tretiny a potom sme videli, že dokážeme držať krok s každým súperom. Teraz musíme čakať, ako dopadne prvý utorňajší zápas. Škoda, doteraz sme to mali v rukách my."