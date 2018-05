TASR

UPRŠANÝ UTOROK: Na celom Slovensku očakávajte intenzívne dažde

Popoludní by sa mali vyskytovať len prehánky a búrky, a to najmä na východe Slovenska.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 14. mája (TASR) - V utorok celé Slovensko zasiahne trvalý a výdatný dážď. Avizuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej facebookovej stránke. Takýto dážď sa podľa neho slovenskému územiu dlhšiu dobu vyhýbal, vyskytovali sa len prehánky a búrky. To na niektorých miestach spôsobilo zrážkový deficit.

"Očakávame úhrny zrážok väčšinou od päť do 20 milimetrov, ojedinele môže spadnúť až okolo 30 milimetrov," predpovedajú meteorológovia. Intenzívne má podľa nich pršať najmä v ranných a dopoludňajších hodinách. Poobede by sa mali vyskytovať len prehánky a búrky, a to najmä na východe Slovenska.