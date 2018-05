TASR

MS 2019 budú v neskoršom termíne, Slováci pravdepodobne v Košiciach

Základné informácie o budúcoročnom šampionáte by mali zástupcovia Slovenska prezentovať predstaviteľom Medzinárodnej hokejovej federácie počas tohto týždňa na kongrese v Kodani.

Kodaň 14. mája (TASR) - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2019 na Slovensku sa budú konať od 10. do 26. mája. Zloženie skupín v Bratislave a v Košiciach ešte nie je známe, je však pravdepodobné, že Slováci budú hrať základnú časť na východe republiky.

Základné informácie o budúcoročnom šampionáte by mali zástupcovia Slovenska prezentovať predstaviteľom Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) počas tohto týždňa na kongrese v Kodani. Verejnosť sa dozvie viac informácií na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať pravdepodobne v utorok 22. mája, alebo o deň neskôr v Bratislave. TASR to potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút.

O tom, že Košice by mali hostiť základnú skupinu, v ktorej budú aj Slováci, sa šepká už dlhšie. Prezident SZĽH to nevyvrátil, ale ani nepotvrdil. Z prostredia zväzu však presakujú informácie, že v Bratislave by mali hrať Česi a v Košiciach Slováci. Snaha SZĽH je vypredať zápasy oboch krajín, argumentuje tým, že do hlavného mesta to majú Česi blízko.

Kapacita košickej Steel arény je 8300 divákov, Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave pojme 10.055 divákov. Slovensko získalo právo hostiť MS na kongrese IIHF v máji 2015 v Prahe.

