TASR

Dnes o 19:23 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Juhászová po postupe do hlavnej súťaže: Hrala som veľmi dobre

Vo finále kvalifikácie dvojhry vyradila štvrtú nasadenú Američanku Claire Liuovú.

Na snímke slovenská tenistka Vivien Juhászová odvracia úder vo finálovom zápase kvalifikácie ženskej dvojhry proti Američanke Claire Liuovej na turnaji ITF Empire Slovak Open 2018 v Trnave 14. mája 2018. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 14. mája (TASR) - Slovenská tenistka Vivien Juhászová sa prebojovala do hlavnej súťaže na antukovom turnaji ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave. Vo finále kvalifikácie dvojhry vyradila štvrtú nasadenú Američanku Claire Liuovú 6:2, 7:5. V druhom sete otočila z 3:5.

"Dnes sa mi hralo veľmi dobre. Prišlo aj veľa ľudí do hľadiska, čo som na kvalifikácii nečakala. Povzbudzovali ma a určite mi to pomohlo. V prvom sete to išlo až prekvapujúco ľahko. Hrala som na ňu to, čo jej nesedelo - rýchle lopty. Ona bola presná, celkom dobre sa pohybovala. No myslím si, že keď som vedela hrať svoju hru, teda že som útočila, nemala veľmi čo hrať,“ povedala Juhászová pre oficiálnu stránku turnaja.