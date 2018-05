Nebola spokojná s tréningmi svojho syna, založila preto vlastnú hokejovú školu. Jej odchovanci hrajú po celom svete

Marián Balázs

Výsledkom Hosťoveckej snaženia je viacero úspešných absolventov, ktorí dnes hrajú na špičkovej úrovni po celom svete.

BRATISLAVA 14. mája - Meno Adriany Hosťoveckej bolo v deväťdesiatych rokoch minulého storočia neodmysliteľne spojené s vtedajším Rádiom Twist, do ktorého prešla zo Slovenskej televízie. Menej ľudí však vie, že neskôr táto úspešná a známa novinárka založila hokejovú školu, ktorej žiaci už dnes zaznamenávajú skvelé výsledky na vrcholových športových podujatiach.

Nechcela len kritizovať, ale ukázať, ako sa to dá inak

Adriana Hosťovecká si svoju prácu v rádiu spomína ako na najlepšie obdobie svojho života. Najviac pritom oceňuje, že v rádiu pracovali profesionáli, ktorí presne vedeli, čo robia a navyše ich to aj bavilo. Podľa Hosťoveckej je to úkaz, ktorý sa dnes už veľmi nevidí, pretože všetci robíme všetko a často aj zle. „Povolanie novinár sa stalo atraktívnym a ľudia, ktorí ho vnímajú ako skokanský mostík k hovorcovskej funkcii, si myslia, že je jednoduché byť novinárom, ale tak to nie je. Naše školy neprodukujú takú kvalitnú žurnalistiku, ako kedysi. Nič nám neodpustili, museli sme mať aj teoretické vedomosti. Dnes sa produkujú kvantá novinárov, ktorých trh ani nepotrebuje,“ povedala v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom Hosťovecká. Upozorňuje však, že povrchných ľudí stretávame denne na rôznych pozíciách, nie len v žurnalistike.

Pravdepodobne povrchná a nedôsledná príprava motivovali Adrianu Hosťoveckú aj k založeniu hokejovej školy pre deti. Dostal ju k tomu jej syn, ktorý sa hokeju začal venovať ešte ako päťročný. „Keď som tam s ním chodila, zdalo sa mi, že sa to robí zle. Avšak ja som nikdy nebola človekom, ktorý len niečo kritizuje, chcem ukázať, ako sa to môže robiť inak. A tak sme sa viacerí nespokojní rodičia spojili a založili vlastnú hokejovú školu,“ spomína na založenie hokejovej školy Hosťovecká.

Ak niekto nemal peniaze, poskladali sa

Hokejová škola vznikla v lete roku 2005, no najskôr mala podobu hokejového tábora. „Celý mesiac sme tam s deťmi pracovali a potom sa mi zdalo, že by som sa tomu mohla venovať viac,“ hovorí Hosťovecká, ktorá sa hokejovej škole začala venovať popri svojom podnikaní v reklame, ktoré rozbehla po odchode z médií. Hosťovecká sa kvôli škole začala vzdelávať, cestovať po svete a získavať námety, ako vychovávať úspešných mladých hokejistov. Ľadové plochy si prenajímala v Bratislave, škola si najímala vlastných trénerov. Zápasy a ligu deti chodili hrať do susednej Českej republiky.

Pri opisovaní skúseností zo zahraničia Hosťovecká upozorňuje, že napríklad Maďarsko, ktoré nie je takou hokejovou krajinou ako Slovensko, narozdiel od nás prípravu mladých hokejistov dotuje zo štátneho rozpočtu. Na druhej strane však Hosťovecká upozorňuje, že peniaze nie sú neprekonateľnou prekážkou. „Rodič, ktorý by chcel podporiť svoje dieťa a nemá na to financie, si cestu nájde. Nemusia mu kupovať najnovšiu výstroj, tak bude mať použitú. My sme boli malá komunita a na tie deti, ktorých rodičia nemali peniaze, sme sa dokázali poskladať,“ prezradila pre Dobré noviny Hosťovecká.

Z Hosťoveckej školy do celého sveta

Adriana Hosťovecká ako základný rozdiel medzi jej školou a systémom klubového výcviku popisuje fakt, že klubové tréningy sú povrchné. „Decká tam zliezli z ľadu so slovami, že už na tréningy nechcú chodiť, pretože sa na nich vôbec nehrá hokej. Ich bolo tak veľa na ľade a s tak malým počtom trénerov, že deti nepracovali s pukom, s hokejkou, nepracovalo sa na korčuľovaní.“ Naproti tomu Hosťoveckej škola je komornejšia a teda je v nej možné individuálne deti sledovať a pracovať s tým, čo im ide najlepšie. „Naša škola suplovala rybníky a klziská, ktoré vymyzli,“ upozorňuje Hosťovecká na hravú formu tréningov jej hokejovej školy.

Výsledkom Hosťoveckej snaženia je viacero úspešných absolventov, ktorí dnes hrajú na špičkovej úrovni, ako Adam Ružička alebo Martin Feherváry, ktorí už dvakrát reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Hosťovecká ale spomína aj ďalšie mená ako Tomáš Hedera (s Hosťoveckej školou odohral niekoľko sezón) či Filip Krivošík (mal možnosť hrať až vo Fínsku), pričom obaja reprezentujú Slovensko v kategórii do 20 rokov. Jakub Lacko sa síce do reprezentácie neprebojoval, ale stal sa kanonierom českej juniorskej ligy, tento rok po prvýkrát hrá najvyššiu juniorskú súťaž v Spojených štátoch amerických. Matúš Jurina či Max Čajkovič hrajú vo Švédsku. A to všetko sú len niektoré z príkladov skvelej práce Hosťoveckej hokejovej školy. „Málokto z našich chlapcov prestane hrať hokej,“ upozorňuje Hosťovecká.

