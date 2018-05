Dominika Dobrocká

Dnes o 14:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Profesor vzal do náruče študentkinu dcérku a ich fotka obletela svet. Keď zistíte prečo, ihneď pochopíte

Profesor prejavil krásne gesto. Pomohol študentke s jej malou princeznou.

LITTLE ROCK - Kristen Blacková má 21 rokov a keď sa jej narodila dcérka, bola prinútená na jeden semester prerušiť štúdium. Bola však odhodlaná sa do školy vrátiť a splniť si svoj sen. Chcela vyštudovať a začať pracovať ako optometrista. Na jar tohto roku sa opäť zapísala na Arkansas State University na štúdium biológie. Ona a jej priateľ spoločne našli pre ich osemmesačnú dcérku Izzy opatrovateľku, ktorá sa o dievčatko starala počas dňa.

Nevyhnutné však bolo, aby Kristen absolvovala úvodný kurz fyziky. Keďže išlo o veľmi náročný predmet, jej profesor Bruce Johnson usporadúval dvakrát do týždňa extra hodiny, aby pomohol študentom s domácimi úlohami. Väčšina z 80 študentov na „doučovanie“ poctivo chodila. Profesor práve z tohto dôvodu zabezpečil veľkú miestnosť, aby sa tam všetci spoločne zmestili. Kristen sa, žiaľ, aj keď veľmi chcela, nemohla zúčastniť. Musela totiž vyzdvihnúť svoju princeznú u opatrovateľky. Vedela však, že hodiny navyše potrebuje a chýbali by jej, tak to predsa len riskla a išla za svojím profesorom. Vysvetlila mu, že prísť nemôže aj keby veľmi chcela, musí totiž ísť pre svoju dcéru.

Z drobca „asistentka učiteľa“

Odpoveď profesora Bruca Johnsona prekvapila aj samotnú mamičku. Povedal jej, aby prišla a priniesla aj svoju dcéru. Doučovanie trvalo dve hodiny, po pol hodine sa však profesor začal prechádzať po miestnosti, keď zastavil pri Kristeninom stole. Nahol sa nad Izzy, tá sa na jeho tvár okamžite usmiala. Otec štyroch detí a dedko siedmych vnúčat si po opýtaní vzal Izzy na ruky. Prechádzal sa s ňou a keď si uvedomil, že nemôže svojich študentov nechať čakať, odišiel s dievčatkom k tabuli. Izzy bola šťastná a 20 minút profesorovi asistovala pri vysvetľovaní učiva.

Kristen tento okamih zvečnila na fotografii. „Bola som schopná si zapisovať poznámky, keď ju držal. Bolo to to najkrajšie gesto vôbec,“ priznala dojatá matka, ktorá sa svojmu profesorovi za všetko poďakovala. „Spoločne spravím všetko, čo bude v našich silách, aby sme vás dostali cez ročník,“ sľúbil jej profesor. Kristen poslala fotografiu svojej matke, ktorú láskavosť muža dojala. Uznala, že toto je pravá a skutočná pomoc a záujem o študentov. Profesor Johnson, ktorého ľudia označujú za tichého muža, prezradil, že aj iní študenti občas nosia do triedy svoje ratolesti. „Keď vidím niekoho s deťmi, kto chodí do školy, sú to pre mňa úžasní ľudia,“ prezradil s obdivom profesor.